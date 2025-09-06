ضبط راكب بحوزته 1100 قرص وسجائر مخدرة بمطار القاهرة (صور)

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، محاولة راكب أجنبي دخول البلاد وبحوزته كمية من الأقراص والسجائر المخدرة، وأيضًا محاولة راكبة مصرية تهريب خواتم مرصعة بأحجار كريمة يستحق عليها ضرائب ورسوم جمركية.



الحالة الأولى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من لندن، حيث تم ضبط راكب أجنبي من أصل مصري بحوزته حوالي 988 قرصًا وكبسولًا لعقارات مخدرة و122 سيجارة تحتوي على مخدر الحشيش، ضم فريق الضبط كلًّا من هاني محمود رئيس القسم المعين علي اللجنة الجمركية، وأحمد عنتر وصموئيل وصفي مأموري الجمرك في التفتيش اليدوي ومن إدارة الفحص بالأشعة أسامة عبد العزيز مأمور الجمرك، شارك في التفتيش الذاتي عماد صلاح رئيس القسم تحت اشراف حازم محمد علي مدير إدارة الحركة.



والحالة الثانية كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من كازابلانكا حيث تم ضبط ٢١٥ خاتمًا ودلاية بها أحجار كريمة، وخمسة قطع من الأحجار الكريمة الأخرى بإجمالي 220 قطعة يستحق عليهم ضرائب ورسوم جمركية، بعد تسليم الراكبة مشغولاتها الشخصية التي أقرت بها، ضم فريق الضبط كلًّا من عبد القوي عزوز رئيس القسم المعين على اللجنة الجمركية، وفي التفتيش اليدوي عماد صلاح وفي التفتيش الذاتي كل من بسمة حسني وأمل مصطفى ماموري الجمرك ومن إدارة الفحص بالأشعة عمار صبري مأمور الجمرك شارك في الضبط كل من محمود طلعت ومحمود عباس وجمال عبد الناصر وأحمد عنتر مأموري الجمرك تحت إشراف حازم محمد علي يس مدير إدارة الحركة أمر أحمد فؤاد حامد مدير الإدارة الرابعة بالإنابة بمبنى الركاب رقم 3 بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 127 لسنة 2025 ضد الراكب وبتحرير محضر ضبط جمركي رقم 130 لسنة 2025 ضد الراكبة وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية الذي أحال الراكب للنيابة المختصة.



يأتي ذلك في ظل متابعة مستمرة من أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك ودعم ومساندة من أحمد كجوك وزير المالية.

