مطار القاهرة يحتفل بالمولد النبوي مع الركاب بتوزيع الحلويات

 حرص مطار القاهرة الدولي على الاحتفال بالمولد النبوي الشريف مع الركاب، القادمين من الخارج والمسافرين وداخل صالات السفر والوصول.

وقام فريق من العلاقات العامة على توزيع حلوي المولد النبوي الشريف علي السائحين بالمطار والمسافرين، وسط حالة من السعادة.

ويأتي ذلك في إطار حرص شركة ميناء القاهرة الجوي مشاركة المسافرين والقادمين من الخارج بجميع المناسبات داخل صالات السفر والوصول.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، احتفال جمهورية مصر العربية بذكرى المولد النبوي الشريف، الذي أُقيم بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، وذلك بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف؛ والدكتور نظير محمد عياد، مفتي جمهورية مصر العربية؛ إلى جانب رئيسي مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

