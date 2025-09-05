الجمعة 05 سبتمبر 2025
تنسيق الجامعات 2025، كليات تقبل طلاب الدبلومات الفنية الصناعية نظام 3 و5 سنوات

تنسيق الدبلومات الفنية،
تنسيق الدبلومات الفنية، فيتو
أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد أن عدد الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية (دبلوم المدارس الفنية نظام ٣ أو ٥ سنوات – دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتين بعد الثانوية) الذين تقدموا بتسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني في أول أيام فتح باب التسجيل  الخميس ٤ سبتمبر ٢٠٢٥، قد بلغ نحو ١٠٠ ألف طالب.

ويستمر تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية حتى يوم السبت الموافق ١٣ سبتمبر ٢٠٢٥، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني:

كليات تقبل طلاب الدبلومات الفنية الصناعية نظام 3 و5 سنوات

وفقا لدليل قبول طلاب الدبلومات الفنية بالجامعات، الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات، فإنه هناك مجموعة من الكليات التي تقبل طلاب الدبلومات الفنية الصناعية نظام 3 و5 سنوات وهي كالتالي:

كليات الهندسة

كليات الفنون التطبيقية بالشعب الآتية (نسيج – زخرفي – ملابس جاهزة – ترميم الآثار- التصوير وطباعة الأوفست "من خريجي المعاهد الفنية الصناعية").

كليات الفنون الجميلة (فنون) تخصص ترميم آثار فقط

كليات الفنون الجميلة (عمارة)

كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي

كليات التربية النوعية

كليات التربية بحلوان والسويس والمنيا

كليات الاقتصاد المنزلي تخصص(ملابس جاهزة) فقط

كلية الزراعة بمشتهر شعبة بيولوجي

برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق بحلوان

برنامج إدارة وتشغيل المطاعم (تعليم تبادلي) بكلية السياحة والفنادق بالإسكندرية

كليات الآثار

جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

جامعة الدلتا التكنولوجية كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

جامعة بني سويف التكنولوجية الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة

المعاهد الهندسية العالية الخاصة.

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق

وحددت الوزارة مجموعة من الخطوات التي يجب أن يتبعها طلاب الدبلومات الفنية، للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، لكل مؤهل من مؤهلات الدبلومات الفنية، وجاءت كالتالي:

  • أولًا: الحاصلون على دبلوم المدارس الفنية نظام (الثلاث – الخمس) سنوات.

1- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق من هنا.                                
 ويحدد نوع المؤهل (صناعي / تجارى/ زراعي....(ثلاث سنوات أو خمس سنوات).
2- يدخل الطالب برقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج
   باستمارة النجاح كما يلي:
س  /  000000
3- يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (نعم).
4- يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينه.

ثانيًا: الحاصلون على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية".

1. يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق من هنا
2. يحدد نوع المؤهل ثم يدخل رقم الكود الخاص به وبعد ذلك يدخل الرقم السري الخاص به.
3. يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم الكود وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (الخطوة التالية).
4. يحتفظ الطالب برقم الكود والرقم السري الخاص بة لتعديل رغباته في أي وقت حتي غلق الموقع وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذان الرقمان ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.
5. يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ومراجعتها وطباعتها حيث سيتم الترشيح على أخر تعديل قام الطالب بتسجيله.

