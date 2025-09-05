الجمعة 05 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

غدا، انطلاق مؤتمر تعليم الكبار وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو
ads

 ينظم مركز تعليم الكبار بـ جامعة عين شمس غدًا السبت ٦ سبتمبر ٢٠٢٥، مؤتمرًا بعنوان "تعليم الكبار وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة" يعقد أونلاين من السابعة حتى العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية.

يقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وبرئاسة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار ومقرر المؤتمر.

 

ويشارك في الفعاليات نخبة من الأكاديميين والباحثين والمتخصصين في مجال تعليم الكبار وقضايا الإعاقة إلى جانب ممثلين عن الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة وذلك لبحث أفضل السبل لتقديم خدمات تعليمية متكاملة لهذه الفئة.

وتتناول الجلسات عدة محاور رئيسية أبرزها حقوق ذوي الإعاقة الكبار في التعليم والتعلم وتمكين الكبار من ذوي الإعاقة والمهمشين في ظل إطار عمل مراكش والتكامل المؤسسي في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة

يعقد المؤتمر في إطار حرص جامعة عين شمس على تعزيز دورها في خدمة المجتمع وتنمية البيئة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا عبر توفير منصة للحوار وتبادل الخبرات وصولًا إلى توصيات وحلول عملية تسهم في دمج وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحتياجات الخاصة خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة عين شمس منظمات المجتمع المدني مركز تعليم الكبار مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس

مواد متعلقة

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025، اللينك الرسمي

تنسيق المرحلة الثالثة، موعد فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب أمام الطلاب

اليوم، الفرصة الأخيرة لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة للثانوية العامة

تنسيق الدبلومات، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة صناعي 5 سنوات

الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري خمس سنوات

تنسيق الدبلومات 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة صناعي ثلاث سنوات

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة زراعي 3 سنوات

تنسيق الشهادات الفنية 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري 3 سنوات

الأكثر قراءة

3 قرارات جمهورية مهمة ورسائل طمأنة من السيسي للمصريين

بسبب تأخر مستحقات اللاعبين، طلب عاجل من جون إدوارد لإدارة الزمالك

مكتب التنسيق: 100 ألف طالب من الشهادات الفنية سجلوا رغباتهم في اليوم الأول

تعرف على سعر الأرز في الأسواق المصرية اليوم الجمعة

ارتفاع غير متوقع، سعر الفراخ اليوم الجمعة 5 سبتمبر 2025

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025، اللينك الرسمي

أخبار مصر: وفيات ومصابون في "زفتين فرح" بمحافظتين، بدرية طلبة تثير أزمة وفاء عامر، تحرك عاجل من الجيش الليبي بشأن مقتل مصري

ارتفاع بالقاهرة واستقرار بالصعيد، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في الأسواق المصرية اليوم الجمعة

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة زراعي 3 سنوات

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

تنسيق الشهادات الفنية 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري 3 سنوات

المزيد

انفوجراف

يتجاوز نصف مليار يورو.. ميركاتو تاريخي لليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم تغسيل المحارم بعد الوفاة؟ دار الإفتاء تُجيب

تفسير رؤية جزار في المنام وعلاقتها بربح الكثير من الأموال

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 5 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads