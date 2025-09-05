غدا، انطلاق مؤتمر تعليم الكبار وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة عين شمس

ينظم مركز تعليم الكبار بـ جامعة عين شمس غدًا السبت ٦ سبتمبر ٢٠٢٥، مؤتمرًا بعنوان "تعليم الكبار وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة" يعقد أونلاين من السابعة حتى العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية.

يقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وبرئاسة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار ومقرر المؤتمر.

ويشارك في الفعاليات نخبة من الأكاديميين والباحثين والمتخصصين في مجال تعليم الكبار وقضايا الإعاقة إلى جانب ممثلين عن الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة وذلك لبحث أفضل السبل لتقديم خدمات تعليمية متكاملة لهذه الفئة.

وتتناول الجلسات عدة محاور رئيسية أبرزها حقوق ذوي الإعاقة الكبار في التعليم والتعلم وتمكين الكبار من ذوي الإعاقة والمهمشين في ظل إطار عمل مراكش والتكامل المؤسسي في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة

يعقد المؤتمر في إطار حرص جامعة عين شمس على تعزيز دورها في خدمة المجتمع وتنمية البيئة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا عبر توفير منصة للحوار وتبادل الخبرات وصولًا إلى توصيات وحلول عملية تسهم في دمج وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

