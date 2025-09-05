الجمعة 05 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الخارجية القطرية تدين تصريحات نتنياهو بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين

الخارجية القطرية،
الخارجية القطرية، فيتو

أدانت الخارجية القطرية، اليوم الجمعة، تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين.

الخارجية القطرية تدين تصريحات نتنياهو بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين

وأشارت  الخارجية القطرية، أن سياسة العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين لن تنجح في إجبارهم على مغادرة أراضيهم.

وشددت على ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي بعزم؛ لمواجهة السياسات المتطرفة للاحتلال.

وأوضحت أن الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط هي إقامة دولة فلسطين على حدود 1967 عاصمتها "القدس الشرقية".

تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين 

جدير بالذكر أن نتنياهو قد قال، في وقت سابق امس الخميس، في مقابلة مع قناة "أبو علي إكسبرس" على منصة تيلجرام، إن "هناك خططا مختلفة لكيفية إعادة إعمار غزة، لكن نصف السكان يريدون الخروج من غزة، هذا ليس طردا جماعيا".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "أستطيع أن أفتح لهم معبر رفح، لكن سيتم إغلاقه فورا من مصر"، مشيرا إلى أن "الحق في الخروج من غزة هو حق أساسي لكل فلسطيني".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال السلام في الشرق الأوسط الشرق الأوسط رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي رئيس وزراء الاحتلال فلسطين

مواد متعلقة

وزير الخارجية: قطر تعتزم ضخ استثمارات بـ 7.5 مليار دولار في مصر

ارتفاع مخصصات القروض والتمويل لبنوك قطر إلى 33 مليار ريال بنهاية يوليو 2025

وزير خارجية إسبانيا: نواصل تعميق شراكتنا مع قطر لإنهاء المجاعة في غزة

قطر تدين قصف الاحتلال لمجمع ناصر الطبي وتدعو لتحرك دولي عاجل

الأكثر قراءة

بقرار من الخطيب، محمد يوسف يجمع متعلقاته من غرفته بملعب التتش

ربة منزل تطعن زوجها في المحلة بعد 7 أشهر زواج لـ خلاف على مصروف البيت

ارتفاع الأبيض والأحمر، أسعار كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

وزير الصحة يحيل مدير مستشفى مبرة مصر القديمة للتحقيق بعد رفض علاج مريضة في الطوارئ مجانا

تغييرات وزارية في بريطانيا تشمل الخارجية والداخلية والعدل

محمد عبد الجليل يكتب: "الو قسم الشرطة.. كاتي بتموت"، بلاغ طفلة واهتمام مأمور لإنقاذ قطة!، الاحتجاز استمر 48 ساعة، رجال الأمن تعاملوا مع الموقف بإنسانية

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر ضد بوركينا فاسو.. تصفيات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

ولد الهدى (الحلقة الثالثة عشرة)، الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في الأسواق المصرية اليوم الجمعة

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة زراعي 3 سنوات

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

تنسيق الشهادات الفنية 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري 3 سنوات

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر ضد بوركينا فاسو.. تصفيات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الجمعة للزواج والحمل تأسيا بمولد الرسول

تفريج الهم واستجابة الدعاء، فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة

ما حكم اشتراط مدة معينة في عقد الزواج؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads