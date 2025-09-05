نتنياهو يهاجم بيان الخارجية المصرية بشأن تهجير الفلسطينيين

نشر مكتب رئيس وزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ردًا على البيان الذي نشرته وزارة الخارجية المصرية، صباح اليوم، وتضمن إعادة التأكيد على موقف مصر الراسخ بعدم المشاركة في ظلم الفلسطينيين بإتاحة تنفيذ مخطط تهجيرهم خارج أرضهم طوعًا أو قسرًا، بهدف تصفية القضية الفلسطينية.

وعلى النقيض تماما من بيان وزارة الخارجية المصرية، ادعى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو حرية اختيار كل شخص لمكان إقامته، وهو حق أساسي من حقوق الإنسان في جميع الأوقات، وخاصة في أوقات الحرب.

وزعم البيان الإسرائيلي: "تفضل وزارة الخارجية المصرية سجن سكان غزة الذين يريدون مغادرة منطقة الحرب رغما عنهم".

وعلق موقع "والا" الإسرائيلي على بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بـ"نتنياهو يهاجم مصر مجددًا".

وأصدرت وزارة الخارجية والهجرة، بيانًا، صباح اليوم، الجمعة، أعربت خلاله عن بالغ استهجانها للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم بما في ذلك عبر معبر رفح، في إطار محاولاته المستمرة لتمديد زمن التصعيد في المنطقة وتكريس عدم الاستقرار لتفادي مواجهة عواقب الانتهاكات الاسرائيلية في غزة داخليا وخارجيًا.



وجددت مصر تأكيدها إدانة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى، سواء قسريا أو طوعيا، من أرضه من خلال استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية ومناحي الحياة المختلفة لإجبار الفلسطينيين على المغادرة.

وأعادت مصر التأكيد أنها لن تكون أبدًا شريكًا في هذا الظلم من خلال تصفية القضية الفلسطينية أو أن تصبح بوابة التهجير، وأن هذا الأمر يظل خطًا أحمر غير قابل للتغيير، مطالبةً بمواجهة حالة الفوضى التي تسعى إسرائيل لتكريسها في المنطقة، ووقف إطلاق النار في غزة، وانسحاب إسرائيل من القطاع، وتوفير الدعم الدولي لتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة لغزة بما في ذلك على المعابر، وإعادة تشغيل الأخيرة وفقًا للاتفاقات الدولية في هذا الصدد، بما في ذلك معبر رفح من الجانب الفلسطيني الذي يحكمه اتفاق الحركة والنفاذ لعام 2005.

