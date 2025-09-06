أكثر انتشارا لدى النساء، أعراض وأسباب التهاب المثانة

التهاب المثانة، وهو أحد أشكال التهابات المسالك البولية، غالبًا ما يكون حالة شائعة وغير خطرة، وقد يزول تلقائيًّا دون الحاجة إلى علاج. ومع ذلك، ينصح الأطباء بضرورة استشارة طبيب مختص في حال تكرار الإصابة بالالتهاب أو إذا كانت الأعراض شديدة.

يُعد التهاب المثانة، رغم عدم خطورته في معظم الأحيان، سببًا للانزعاج وقد يؤدي إلى مضاعفات إذا لم يتم علاجه، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

ما التهاب المثانة؟ا

يعد التهاب المثانة هو عدوى تصيب المثانة، التي تُعد جزءًا من الجهاز البولي السفلي. غالبًا ما يحدث الالتهاب عندما تدخل بكتيريا، تعيش بشكل طبيعي على الجلد أو في الأمعاء، إلى الإحليل ثم إلى المثانة. وتلتصق هذه البكتيريا ببطانة المثانة، مما يسبب تهيجًا والتهابًا. يُعرف هذا أيضًا باسم "عدوى المثانة".

أنواع وأسباب التهاب المثانة

يمكن أن يُصاب أي شخص بـالتهاب المثانة، بغض النظر عن الجنس أو العمر، لكنه أكثر شيوعًا بين الإناث. ويعود ذلك إلى قصر مجرى البول (الإحليل) لدى الإناث وقربه من فتحة الشرج، مما يسهل انتقال البكتيريا إلى المثانة.

يُصنف التهاب المثانة إلى نوعين رئيسيين:

التهاب المثانة الحاد (Acute Cystitis) والذي يحدث بشكل مفاجئ.

التهاب المثانة الخلالي (Interstitial Cystitis) وهي حالة مزمنة وطويلة الأجل، ولا يزال السبب الدقيق لها غير معروف.

وتتعدد أنواع التهاب المثانة تبعًا لمسبباتها، وتشمل:

التهاب المثانة البكتيري: يحدث عند دخول البكتيريا إلى المثانة عبر الإحليل، مما يؤدي إلى تهيج جدران المثانة. تُعد بكتيريا Escherichia coli السبب الأكثر شيوعًا لالتهاب المثانة الحاد، بالإضافة إلى أنواع أخرى مثل Proteus mirabilis وKlebsiella pneumoniae.

التهاب المثانة الناتج عن الأدوية: يمكن لبعض الأدوية، مثل أدوية العلاج الكيميائي، أن تُسبب تهيجًا للمثانة أثناء خروجها من الجسم.

التهاب المثانة الإشعاعي: يحدث غالبًا بعد العلاج الإشعاعي الذي يستهدف منطقة الحوض، حيث يمكن أن يؤدي إلى تلف الخلايا السليمة، رغم فعاليته في قتل الخلايا السرطانية.

التهاب المثانة الناتج عن الأجسام الغريبة: قد يحدث بسبب استخدام القسطرة البولية أو الدعامات أو غيرها من الأدوات الطبية، حيث يمكن للبكتيريا أن تدخل عبر هذه الأدوات، أو قد يتسبب إدخالها أو إزالتها في حدوث التهاب.

التهاب المثانة الكيميائي: ينتج عن تهيج المثانة بسبب بعض المواد الكيميائية مثل الصابون، والمبيدات المنوية، والمواد الهلامية، والأصباغ.

عوامل الخطر لالتهاب المثانة

وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة (NHS)، تتضمن عوامل الخطر التي تزيد من احتمالية الإصابة بالتهاب المثانة ما يلي:

إدخال أو تغيير أو الاستخدام المطول للقسطرة البولية.

استخدام الحجاب الحاجز كوسيلة لمنع الحمل.

عدم القدرة على إفراغ المثانة بشكل كامل.

العلاج الإشعاعي.

الإصابة بمرض السكري، حيث توفر مستويات السكر المرتفعة في البول بيئة مناسبة لنمو البكتيريا.

أعراض التهاب المثانة

وتختلف أعراض التهاب المثانة بناءً على نوعه:

التهاب المثانة الحاد

ألم أو حرقان أثناء التبول.

التبول بشكل متكرر.

البول داكن وعكر وله رائحة قوية.

الحاجة الملحة للتبول.

ألم في أسفل البطن.

أوجاع عامة، وضعف، وشعور بالتعب.

تتشابه الأعراض بين الذكور والإناث. أما لدى الأطفال، فقد تشمل الأعراض: الحمى، والتعب، والأوجاع، والتهيج، وفقدان الشهية، والغثيان، والقيء.

التهاب المثانة النزفي (Hemorrhagic Cystitis)

يحدث هذا النوع عندما تتضرر الأوعية الدموية في بطانة المثانة، مما يسبب وجود دم في البول. يُعاني المصابون من أعراض التهاب المثانة الحاد، بالإضافة إلى:

ألم وحرقان أثناء التبول.

التبول بشكل متكرر وبحاجة ملحة.

فقدان السيطرة على المثانة.

يمكن أن يتطور التهاب المثانة النزفي عبر مراحل، تبدأ بنزيف مجهري وصولًا إلى وجود جلطات دموية كبيرة قد تسد تدفق البول.

التهاب المثانة الخلالي

ألم في أسفل البطن أو في منطقة مجرى البول أو المهبل.

الحاجة المتكررة والملحة للتبول.

بالنسبة للذكور، قد يُعانون أيضًا من ألم في الخصيتين، وكيس الصفن، ومنطقة العجان، بالإضافة إلى ألم أثناء القذف.

العلاج والوقاية من التهاب المثانة

تُشفى معظم حالات التهاب المثانة الخفيفة تلقائيًا خلال أيام قليلة. لكن إذا استمرت الأعراض لأكثر من ثلاثة أيام.

العلاجات المنزلية

يمكن للمصاب تخفيف الأعراض في المنزل عن طريق تناول مسكنات الألم مثل، وشرب كميات وفيرة من الماء.

كما يُعتقد أن التوت البري يحتوي على مكون فعال يمنع البكتيريا من الالتصاق بجدار المثانة، لكن عصير التوت البري أو كبسولاته قد لا تحتوي على كمية كافية من هذا المكون، كما يُنصح بتجنب تناول الكحول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.