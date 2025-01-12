أعراض التهاب المثانة وطرق علاجها

التهاب المثانة، هو شكل من أشكال عدوى المسالك البولية (UTI) التي غالبًا ما تختفي دون علاج.

على الرغم من أن التهاب المثانة ليس حالة خطيرة عادةً، إلا أنه قد يكون غير مريح ويؤدي إلى مضاعفات دون علاج.

ما هو التهاب المثانة؟

يشير التهاب المثانة إلى عدوى المثانة، وهي جزء من المسالك البولية السفلية.

ويحدث التهاب المثانة عادةً عندما تدخل البكتيريا التي تعيش عادةً بشكل غير ضار على الجلد أو في الأمعاء مجرى البول والمثانة، ثم تلتصق البكتيريا ببطانة المثانة وتتسبب في تهيج المنطقة والتهابها، ويُعرف هذا بعدوى المثانة، وفقًا لموثع “Medical News Today” الطبي.

يمكن أن يؤثر التهاب المثانة على أي شخص، بغض النظر عن الجنس أو العمر، ولكنه أكثر شيوعًا بين الإناث، وأحد أسباب ذلك هو أن الإناث لديهن مجرى البول أقصر وأقرب إلى فتحة الشرج، وهذا يعني أن البكتيريا يمكن أن تدخل المثانة بسهولة أكبر.

قد يكون التهاب المثانة إما حادًا أو بينيًا، والتهاب المثانة الحاد هو التهاب المثانة الذي يحدث فجأة، التهاب المثانة الخلالي هو التهاب طويل الأمد، ويُعرف أيضًا باسم التهاب المثانة المزمن، والسبب الدقيق لالتهاب المثانة الخلالي غير معروف حتى الآن.

أنواع من التهاب المثانة

هناك عدة أنواع من التهاب المثانة، ويتم تحديد الأنواع المختلفة بناءً على أسبابها، وتشمل:

التهاب المثانة البكتيري: يحدث هذا عندما تدخل البكتيريا المثانة من خلال مجرى البول وتهيج جدران المثانة.

التهاب المثانة الناجم عن الأدوية: يمكن لبعض الأدوية أن تهيج المثانة عند خروجها من الجسم، ويمكن أن تتسبب بعض أدوية العلاج الكيميائي في إصابة الشخص بالتهاب المثانة.

التهاب المثانة الإشعاعي: يمكن للعلاج الإشعاعي أن يقلص الأورام ويقتل الخلايا السرطانية، ولكنه يمكن أن يتلف الخلايا السليمة أيضًا، ويحدث التهاب المثانة الإشعاعي بعد العلاج الإشعاعي الذي يؤثر على منطقة الحوض.

التهاب المثانة بسبب جسم غريب: يمكن أن يحدث هذا إذا تلقى الشخص العلاج باستخدام قسطرة أو دعامة أو أدوات تنظيرية أخرى، وتدخل البكتيريا إلى مجرى البول من خلال إدخال القسطرة أو الدعامة أو إزالتها، أو قد يؤدي الضرر الناتج عن الإدخال أو الإزالة إلى حدوث التهاب.

التهاب المثانة الكيميائي: هو التهاب المثانة الناتج عن بعض أشكال العلاج، مثل العوامل العلاجية الكيميائية، ويمكن أن يتطور أيضًا نتيجة للصابون ومبيد النطاف والمواد الهلامية والأصباغ،

ويمكن أن يصاب الشخص أيضًا ببيلة جرثومية بدون أعراض، و​​يحدث هذا عندما تكون هناك بكتيريا في البول، ولكن لا يعاني الشخص من أي أعراض لالتهاب المسالك البولية، لن يحتاج معظم الأشخاص إلى العلاج، ولكن قد يستفيد الحوامل من العلاج.

أسباب التهاب المثانة

يحدث التهاب المثانة الحاد عادةً نتيجة لبكتيريا تسمى الإشريكية القولونية، وفي الذكور، يمكن أن يحدث التهاب المثانة أيضًا بسبب مشاكل تحد من تدفق البول الطبيعي.

مثال على ذلك تضخم البروستاتا، والذي قد يمنع شخصًا من القدرة على التبول بشكل طبيعي.

تشمل عوامل الخطر ما يلي:

إدخال أو تغيير أو استخدام قسطرة بولية لفترة طويلة

استخدام الحجاب الحاجز لمنع الحمل

صعوبة إفراغ المثانة بالكامل

العلاج الإشعاعي

مرض السكري، بسبب ارتفاع مستويات السكر في البول مما يوفر بيئة جيدة لنمو البكتيريا

السيدات التي يمرون بانقطاع الطمث لديهم أيضًا فرصة أعلى للإصابة بالتهاب المثانة، وأثناء انقطاع الطمث، تنخفض مستويات هرمون الاستروجين وتصبح بطانة مجرى البول أرق، وكلما أصبحت البطانة أرق، زادت احتمالات الإصابة بالعدوى والتلف.

أعراض التهاب المثانة

قد تختلف أعراض التهاب المثانة اعتمادًا على نوع التهاب المثانة الذي يعاني منه الشخص.

التهاب المثانة الحاد

في حالات التهاب المثانة الحاد، قد تشمل الأعراض:

ألم أو حرقة أو لسعة عند التبول

التبول بشكل متكرر

بول داكن وعكر

بول ذو رائحة قوية

حاجة ملحة للتبول

ألم في أسفل البطن

أوجاع عامة وضعف وتعب

الأعراض هي نفسها عند الذكور كما هي عند الإناث.

عند الأطفال، قد تشمل الأعراض:

حمى

تعب وضعف وآلام

عصبية

قلة الشهية

غثيان وقيء

التهاب المثانة الحاد مع وجود دم في البول

في هذه الحالة يصاب الشخص بالتهاب المثانة مع وجود دم في البول.

ويعاني الشخص من نفس أعراض التهاب المثانة الحاد، وقد يكون الدم مرئيًا أو غير مرئي في البول، وفي بعض الحالات، لا يمكن رؤية الدم إلا تحت المجهر.

التهاب المثانة النزفية

في هذه الحالة، تتضرر الأوعية الدموية في بطانة المثانة أيضًا.

وتضمن الأعراض وجود دم في البول، إلى جانب:

ألم عند التبول حرقة أو لسعة عند التبول

التبول بشكل متكرر

الشعور بإحساس قوي بالحاجة الملحة للتبول

فقدان السيطرة على المثانة

يمكن أن يحدث التهاب المثانة النزفي كمضاعفات للعلاج الإشعاعي، وبدون علاج، سوف يتطور التهاب المثانة النزفي عبر مراحل:

الدرجة الأولى: يتضمن ذلك نزيفًا مجهريًا.

الدرجة الثانية: النزيف مرئي.

الدرجة الثالثة: يحتوي النزيف على جلطات صغيرة.

الدرجة الرابعة: يوجد نزيف مع جلطات كبيرة قد تعيق تدفق البول.

التهاب المثانة الخلالي

قد يسبب التهاب المثانة الخلالي:

ألم في منطقة البطن السفلية أو مجرى البول أو المهبل

الحاجة المتكررة للتبول

الحاجة الملحة للتبول

ويعاني الذكور المصابون بالتهاب المثانة الخلالي أيضًا من ألم في الخصيتين وكيس الصفن والعجان.

بينما يعاني الأشخاص المصابون بالتهاب المثانة الخلالي من ألم حاد أو ألم مزمن، والألم الحاد هو ألم مفاجئ لفترة قصيرة من الزمن، في حين أن الألم المزمن هو الألم الذي قد يتكرر بشكل متكرر، أو يستمر لفترة أطول، أو كليهما.

علاج التهاب المثانة

تختفي معظم حالات التهاب المثانة الخفيف من تلقاء نفسها في غضون أيام قليلة، وإذا استمر التهاب المثانة لأكثر من 3 أيام، فيجب على الشخص مناقشة هذا الأمر مع الطبيب.

قد يصف الطبيب المضادات الحيوية، ويعتمد نوع ومدة العلاج بالمضادات الحيوية على الفرد، وعلى سبيل المثال، قد يصف الطبيب:

نيتروفورانتوين: قد يتناول الشخص 100 مليجرام (مجم) مرتين في اليوم لمدة 5-7 أيام.

سلفاميثوكسازول-تريميثوبريم: قد يتناول الشخص هذا الدواء مرتين في اليوم لمدة 3 أيام.

فوسفوميسين: يتضمن هذا جرعة واحدة 4 ملجم.

إذا لم تخف الأعراض بعد تناول المضادات الحيوية، فيجب على الشخص العودة إلى الطبيب.

العلاجات المنزلية لالتهاب المثانة

للمساعدة في تخفيف الأعراض في المنزل، يمكن للشخص تناول مسكنات الألم مثل الأسيتامينوفين أو الإيبوبروفين، ويجب عليهم أيضًا شرب الكثير من الماء.

يحتوي التوت البري على مادة فعالة تساعد على منع البكتيريا من الالتصاق بجدار المثانة، ولكن قد لا تحتوي كبسولات أو عصير التوت البري على ما يكفي من المادة الفعالة لمنع الأعراض.

يجب على الشخص أيضًا تجنب الكحول.

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