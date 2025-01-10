أكثر انتشارًا بين النساء، أعراض وأسباب الإصابة بسلس البول

سلس البول هو فقدان السيطرة على المثانة الذي يُرى عادةً لدى كبار السن والنساء اللاتي مررن بانقطاع الطمث، التهابات المسالك البولية (UTIs) واضطرابات قاع الحوض وتضخم البروستاتا هي أسباب أخرى.

سلس البول

سلس البول هو حالة تؤثر على حياة العديد من الناس، وعندما يعاني الشخص من سلس البول، فقد يواجه مشاكل في التحكم في المثانة وتسرب البول، وغالبًا ما يكون هذا التسرب لا يمكن السيطرة عليه ويمكن أن يؤثر سلبًا على الحياة.

يتكون الجهاز البولي من الكلى والحالبين والمثانة والإحليل، وتقوم هذه الأجزاء بالعديد من الوظائف، فهي تقوم بتصفية وتخزين وإزالة النفايات من الجسم، فالكلى هي مرشحات الجسم.

ويتم إزالة النفايات من الدم عن طريق الكلى، مما يؤدي إلى تكوين البول، ثم ينتقل البول إلى أسفل عبر أنبوبين رفيعين يسمى الحالبين، ويتصل الحالبان بالمثانة، حيث يتجمع البول حتى يحين وقت خروجه من الجسم، وتشبه المثانة خزان التخزين - بمجرد امتلاء المثانة، يرسل المخ إشارة تفيد بأن الوقت قد حان للتبول، ثم يخرج البول من المثانة عندما تنفتح إحدى العضلات (العضلة العاصرة)، مما يسمح للبول بالتدفق بحرية خارج الجسم عبر مجرى البول.

عندما يعمل هذا النظام بسلاسة، يكون لدي الشخص عادةً الوقت للوصول إلى الحمام قبل الحاجة إلى التبول ولا يعاني من أي تسرب للبول، ويمكن أن يحدث سلس البول عندما لا تعمل هذه الأجزاء كما ينبغي، ويمكن أن يحدث هذا لأسباب مختلفة عديدة طوال الحياة.

يعتقد الكثير من الناس أن سلس البول هو جزء طبيعي من الشيخوخة لا يمكن علاجه، وفي حين أنه من الصحيح أن خطر الإصابة بسلس البول يزداد مع التقدم في السن، إلا أن هناك أيضًا علاجات متاحة للمساعدة في إدارة هذه الحالة، ولا يجب أن يعطل سلس البول الحياة ويمنع من النشاط.

سلس البول عند النساء

سلس البول أكثر شيوعًا بين النساء منه بين الرجال، ويرجع جزء كبير من هذا إلى الحمل والولادة وانقطاع الطمث، حيث يمكن أن يؤدي كل من هذه الأحداث في حياة المرأة إلى مشاكل في التحكم في المثانة.

ويمكن أن يكون الحمل سببًا قصير المدى لسلس البول وعادةً ما تتحسن مشاكل التحكم في المثانة بعد ولادة الطفل، وتعاني بعض النساء من سلس البول بعد الولادة بسبب الضغط الذي تفرضه الولادة على عضلات قاع الحوض.

وعندما تضعف هذه العضلات، فمن المرجح أن تعاني من مشاكل التسرب، ويتسبب انقطاع الطمث في حدوث الكثير من التغييرات في الجسم، وتتغير الهرمونات (الإستروجين على وجه الخصوص) أثناء انقطاع الطمث ويمكن أن يؤثر هذا على التحكم في المثانة.

أسباب الإصابة بسلس البول

هناك العديد من الأسباب المختلفة التي قد تجعل الشخص يعاني من سلس البول، ويمكن أن تختلف هذه الأسباب حسب كون المريض امرأة أو رجلًا.

فبعض الأسباب هي حالات صحية مؤقتة تختفي عادةً بمجرد علاجها، وفي هذه الحالات، يتوقف سلس البول أيضًا عادةً بمجرد علاج الحالة، ويمكن أن يحدث سلس البول بسبب حالات طبية طويلة الأمد (مزمنة)، وعندما يواجه المريض مشاكل التسرب بسبب حالة مزمنة، فعادةً ما يكون عليه التعامل مع هذه المشكلة لفترة أطول من الوقت، ووحتى مع العلاج، لا تختفي الحالات المزمنة عادةً، وقد يتعين التعامل مع سلس البول بمرور الوقت كأحد أعراض الحالة المزمنة.

يمكن أن تشمل الأسباب المؤقتة أو قصيرة المدى لسلس البول ما يلي:

التهابات المسالك البولية: يمكن أن تسبب العدوى داخل المسالك البولية (الإحليل والحالبين والمثانة والكلى) الألم وتزيد من الحاجة للتبول بشكل متكرر، وبمجرد علاجها، تختفي الرغبة في التبول بشكل متكرر عادةً.

الحمل: أثناء الحمل، يضغط الرحم بشكل إضافي على المثانة مع تمددها، وتلاحظ معظم النساء اللاتي يعانين من سلس البول أثناء الحمل أنه يختفي في الأسابيع التي تلي الولادة.

الأدوية: يمكن أن يكون سلس البول أحد الآثار الجانبية لبعض الأدوية، بما في ذلك مدرات البول ومضادات الاكتئاب.

المشروبات: هناك بعض المشروبات - مثل القهوة والكحول - التي يمكن أن تجعل الشخص بحاجة للتبول بشكل متكرر، وإذا توقف عن شرب هذه المشروبات، فإن الحاجة للتبول بشكل متكرر تقل عادةً.

الإمساك: يمكن أن يسبب الإمساك المزمن (البراز الصلب والجاف) مشاكل في التحكم في المثانة.

يمكن أن تشمل الأسباب المزمنة أو طويلة الأمد لسلس البول ما يلي:

اضطرابات قاع الحوض: عندما يكون لدي السيدة مشكلة في عضلات قاع الحوض، فقد يؤثر ذلك على طريقة عمل الأعضاء، بما في ذلك المثانة.

السكتة الدماغية: يمكن أن تسبب السكتة الدماغية مشاكل في التحكم في العضلات، ويمكن أن يشمل ذلك العضلات التي تنظم النظام البولي.

مرض السكري: عندما سكون الشخص مصابًا بمرض السكري، ينتج الجسم المزيد من البول، ويمكن أن تسبب هذه الزيادة في كمية البول مشاكل التسرب، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤثر الاعتلال العصبي المحيطي على وظيفة المثانة.

سن اليأس: سن اليأس هو وقت آخر للتغيير في جسم المرأة عندما تتغير مستويات الهرمونات بسرعة ويمكن أن تصبح عضلات قاع الحوض أيضًا أضعف - وهو أمر يمكن أن يحدث أيضًا مع تقدمك في السن.

التصلب المتعدد (MS): إذا كنت مصابًا بالتصلب المتعدد، فقد يعاني الشخص من فقدان السيطرة على المثانة، مما يؤدي إلى مشاكل التسرب.\

تضخم البروستاتا: عندما تكون البروستاتا أكبر من الطبيعي، يمكن أن تسبب العديد من مشاكل التحكم في المثانة، وقد يسمع أيضًا عن هذه الحالة باسم تضخم البروستاتا الحميد، أو BPH.

بعد جراحة سرطان البروستاتا: أثناء جراحة سرطان البروستاتا، يمكن أن تتلف عضلة العاصرة في بعض الأحيان مما يؤدي إلى سلس البول الإجهادي.

الحمل وسلس البول

أثناء الحمل، يمر الجسم بالعديد من التغييرات الجسدية، ومع تمدد الرحم لاحتواء الطفل المتنامي، تحدث بعض الأشياء.

فيمكن أن تضغط المثانة بواسطة الطفل المتوسع، مما يجعل المثانة تحمل أقل من ذي قبل، وقد تواجه حاجة ملحة متزايدة للتبول أثناء الحمل لأن المثانة لا تستطيع أن تحمل ما يكفي كما كانت من قبل، وقد يصبح هذا أكثر تحديًا نحو نهاية الحمل عندما يكون الطفل في أكبر حجم له.

سبب آخر لسلس البول أثناء الحمل هو ضعف عضلات قاع الحوض، وهذه العضلات هي الهياكل الداعمة لجميع الأعضاء في الحوض، وأثناء الحمل، يمكن أن تتمدد وتضعف مع توسع الرحم.

أعراض سلس البول

العرض الرئيسي لسلس البول هو تسرب البول، وقد يكون هذا عبارة عن تنقيط مستمر للبول أو تجربة عرضية للتسرب، وإذا كان الشخص يعاني من سلس البول، فقد يكون لديه كميات كبيرة أو كميات صغيرة من البول المتسرب، وقد يعاني من التسرب لمجموعة متنوعة من الأسباب - غالبًا حسب نوع سلس البول الذي تعاني منه.

قد يتسرب البول عندما:

تمارس الرياضة.

تسعل.

تضحك.

تعطس.

بشعر بالحاجة إلى التبول، ولكن لا يمكن الوصول إلى المرحاض في الوقت المحدد.

يضطر إلى الاستيقاظ في منتصف الليل للتبول (التبول الليلي).

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