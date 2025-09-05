منتخب مصر يواصل البحث عن الهدف الأول في شباك إثيوبيا بعد 30 دقيقة

يواصل منتخب مصر بحثه عن تسجيل الهدف الأول أمام إثيوبيا بعد 30 دقيقة على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات لكأس العالم 2026.

وكاد أسامة فيصل أن يسجل أول الأهداف من ضربة رأسية في الدقيقة 20 لكن تصدى له حارس إثيوبيا.

بعدها بدقيقتين سدد تريزيجيه تسديدة قوية من خارج من منطقة الجزاء ولكن تصدى لها القائم الأيسر.

وأعلن الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تشكيلة الفريق لمواجهة إثيوبيا،

تشكيل منتخب مصر أمام إثيوبيا

يدخل منتخب مصر الوطني مباراته أمام إثيوبيا بتشكيل مكون من:

موعد مباراة مصر وإثيوبيا والقناة الناقلة

وانطلقت مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام إثيوبيا على استاد القاهرة الدولي، في العاشرة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2026

ويمكن مشاهدة مباراة مصر وإثيوبيا بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2026 من خلال شاشة شبكة قنوات أون سبورتس المفتوحة والمجانية، عبر القمر الصناعي «نايل سات»، وبخاصة قناة ON SPORT 1.

