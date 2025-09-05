الجمعة 05 سبتمبر 2025
أخبار مصر

فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على هذه المناطق غدا

حالة الطقس غدا، فيتو
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنه رذاذ خفيف غير مؤثر.

حالة الطقس غدا السبت 6-9-2025 في محافظة الفيوم

سيول وأتربة واضطراب بالملاحة البحرية، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم

ويكون هناك فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال سيناء ومدن القناة

وكانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت وجود نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى.

طقس معتدل الحرارة رطب  نهارا على شمال البلاد

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت حالة الطقس غدا السبت، حيث يستمر انخفاض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا، يسود طقس معتدل الحرارة رطب  نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد فى الصباح الباكر، مائل للحرارة رطب  ليلا  على أغلب الأنحاء.


ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ورطب على  السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


ويؤدى ارتفاع نسب الرطوبة إلى زيادة الاحساس بحرارة الطقس من 2:4 درجات مئوية

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  34

درجة الحرارة المحسوسة: 36

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة المحسوسة: 34

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة: 40

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة المحسوسة: 38

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 41

درجة الحرارة المحسوسة: 42
 


وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية حيث  تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمى والذى يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة  مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس.

كما  يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبى فى درجات الحرارة.
 

