توفي بأزمة قلبية عقب الخطبة، أوقاف الإسماعيلية تنعى خطيب مسجد الكرام البررة

نعت مديرية أوقاف الإسماعيلية بقيادة فضيلة الشيخ عبد الخالق محمد عطيفي وكيل وزارة الأوقاف، فضيلة الشيخ عبد الرحمن على محمد على وهدان إمام وخطيب مسجد الكرام البررة، الذى توفي إثر أزمة قلبية حادة عقب أداء خطبة الجمعة حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

بيان رسمي ينعى الفقيد

وقالت مديرية أوقاف الإسماعيلية في بيان لها إن الفقيد كان يؤدي الخطبة ضمن إدارة أوقاف الإسماعيلية، تعرض لوعكة صحية مفاجئة عقب انتهاء الصلاة، حيث جرى نقله مباشرة إلى المستشفى الأميري، لكنه فارق الحياة هناك.

ووجّه فضيلة الشيخ عبد الخالق عطيفي، مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، بتكليف وفد رفيع المستوى برئاسة مدير شؤون الإدارات، لأداء واجب العزاء ومتابعة إنهاء إجراءات الدفن، ثم التوجه إلى مسقط رأسه بمدينة القرين لمواساة أسرته وأهله.

رفع مذكرة لصرف إعانة عاجلة لأسرة الفقيد

كما أوضح “العطيفى” أنه سيتم رفع مذكرة إلى وزارة الأوقاف لصرف إعانة عاجلة لأسرة الراحل، تنفيذًا لتوجيهات الوزير ورئيس القطاع الديني.



ورحل عن عالمنا منذ قليل فضيلة الشيخ عبد الرحمن علي محمد علي وهدان، مقيم شعائر وخطيب بمسجد الكرام البررة التابع لإدارة أوقاف الإسماعيلية.

نقل الإمام إلى المستشفى

وعلى الفور نقل أحد الأهالى إمام المسجد عقب إصابته بحالة إغماء إلى قسم الطوارئ بمجمع الإسماعيلية الطبي.



ورغم محاولات فريق الطوارئ في مجمع الإسماعيلية الطبي لمحاولة إجراء انعاش قلبي له إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المجمع، وذلك وسط حالة من الحزن التي سادت بين المصلين والزملاء من الأوقاف.

ومن المنتظر أن يتم نقل جثمان فضيلة الشيخ عبد الرحمن على محمد على وهدان ليوارى الثرى في مسقط رأسه بقرية الأسدية الواقعة مركز ومدينة ابو حماد قرية، عقب صلاة الجنازة في المسجد الكبير بالقرية.



