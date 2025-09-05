جامعة أسيوط تدعو لحضور احتفالية المولد النبوي الشريف الأحد المقبل

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عن تنظيم الجامعة لاحتفالية كبرى بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 7 سبتمبر 2025، بقاعة أستاذ دكتور محمد رأفت محمود بمركز المؤتمرات بالمبنى الإداري للجامعة.

فعاليات احتفالية المولد النبوي الشريف بجامعة أسيوط

ويتضمن برنامج الاحتفالية كلمة للأستاذ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، يعقبها محاضرة لفضيلة أ.د. محمد عبد المالك، رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، على أن تختتم الفعالية بعرض فني متميز لفريق الإنشاد الديني بالجامعة.

وأكد الدكتور المنشاوي أن احتفالية المولد النبوي تمثل مناسبة سنوية عزيزة تحرص جامعة أسيوط على إحيائها بما يليق بذكرى ميلاد خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى أن الجامعة ترحب بحضور كافة منتسبيها من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والطلاب للاحتفالية الدينية الروحانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.