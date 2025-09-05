الجمعة 05 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جامعة أسيوط تدعو لحضور احتفالية المولد النبوي الشريف الأحد المقبل

دعوة احتفالية المولد
دعوة احتفالية المولد النبوي بجامعة أسيوط، فيتو

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عن تنظيم الجامعة لاحتفالية كبرى بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 7 سبتمبر 2025، بقاعة أستاذ دكتور محمد رأفت محمود بمركز المؤتمرات بالمبنى الإداري للجامعة.

 

فعاليات احتفالية المولد النبوي الشريف بجامعة أسيوط 

 

ويتضمن برنامج الاحتفالية كلمة للأستاذ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، يعقبها محاضرة لفضيلة أ.د. محمد عبد المالك، رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، على أن تختتم الفعالية بعرض فني متميز لفريق الإنشاد الديني بالجامعة.

 

 

وأكد الدكتور المنشاوي أن احتفالية المولد النبوي تمثل مناسبة سنوية عزيزة تحرص جامعة أسيوط على إحيائها بما يليق بذكرى ميلاد خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. 

الجماهير تقتحم حفل التهامي في احتفال المولد النبوي بسور القاهرة الشمالي (فيديو)

محافظ أسيوط يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بمسجد البقلي (صور)

 

وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى أن الجامعة ترحب بحضور كافة منتسبيها من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والطلاب للاحتفالية الدينية الروحانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احتفاليه المولد النبوي الشريف احتفالية المولد النبوي أسيوط الإنشاد الديني الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط المولد النبوي المولد النبوي الشريف جامعة أسيوط جامعة الأزهر للوجه القبلي جامعة الأزهر حتفالية المولد النبوي الشريف ذكري المولد النبوي رئيس جامعة أسيوط محافظة اسيوط ذكري المولد النبوي الشريف

مواد متعلقة

إقامة ممشى سياحي على النيل بساحل سليم في أسيوط

توزيع 120 حقيبة مدرسية على الأيتام والأولى بالرعاية في أسيوط (صور)

محافظة أسيوط تطلق المرحلة الثانية من تطوير عرب المدابغ وبدء التخطيط العمراني

الانتهاء من تطوير ملاعب مركز شباب العقال البحري بأسيوط

تكاثر ورعاية الخيول، برنامج جديد لكلية الطب البيطري بجامعة أسيوط

ضبط 3 أطنان لحوم غير صالحة للاستهلاك خلال شهر بأسيوط

محافظ أسيوط يفتتح معرضًا للمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة (صور)

تنفيذي أسيوط: التوسع في مشروعات أبراج الحمام ومزارع الدواجن

الأكثر قراءة

بقرار من الخطيب، محمد يوسف يجمع متعلقاته من غرفته بملعب التتش

ربة منزل تطعن زوجها في المحلة بعد 7 أشهر زواج لـ خلاف على مصروف البيت

ارتفاع الأبيض والأحمر، أسعار كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

وزير الصحة يحيل مدير مستشفى مبرة مصر القديمة للتحقيق بعد رفض علاج مريضة في الطوارئ مجانا

تغييرات وزارية في بريطانيا تشمل الخارجية والداخلية والعدل

محمد عبد الجليل يكتب: "الو قسم الشرطة.. كاتي بتموت"، بلاغ طفلة واهتمام مأمور لإنقاذ قطة!، الاحتجاز استمر 48 ساعة، رجال الأمن تعاملوا مع الموقف بإنسانية

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر ضد بوركينا فاسو.. تصفيات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

ولد الهدى (الحلقة الثالثة عشرة)، الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في الأسواق المصرية اليوم الجمعة

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة زراعي 3 سنوات

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

تنسيق الشهادات الفنية 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري 3 سنوات

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر ضد بوركينا فاسو.. تصفيات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الجمعة للزواج والحمل تأسيا بمولد الرسول

تفريج الهم واستجابة الدعاء، فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة

ما حكم اشتراط مدة معينة في عقد الزواج؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads