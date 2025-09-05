لهذا السبب، استبعاد مدافع مانشستر سيتي من معسكر إنجلترا

أعلن المدرب الألماني توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، اليوم الجمعة، استبعاد جون ستونز مدافع مانشستر سيتي من معسكر المنتخب، استعدادا لمواجهة أندورا وصربيا في تصفيات مونديال 2026.

كان ستونز ضمن القائمة المستدعاة لمباراتي إنجلترا أمام أندورا وصربيا في تصفيات مونديال 2026

وقال توخيل، خلال مؤتمر صحفي: “للأسف غادر ستونز المعسكر.. جاء وهو يعاني من مشكلات عضلية بسيطة، ولم تتحسن حالته كما توقعنا، لذلك فضلنا عدم المخاطر”.

وأكد المدرب الألماني أن جميع اللاعبين الآخرين جاهزون، وأن هاري كين سيقود هجوم المنتخب أمام أندورا.

ولم يلعب ستونز مع منتخب بلاده منذ أكتوبر الماضي كما لم يشارك بعد تحت قيادة توخيل الذي تولى المهمة مطلع 2025.

