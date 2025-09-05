زد بعد تعيين خالد بيبو مديرا للكرة: "مرحبًا بك في عائلتنا"

رحب نادي زد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بتعيين خالد بيبو مديرا للكرة خلفا لـ وليد صلاح الدين الذي رحل إلى الأهلي.

ونشر النادي عبر صفحته الرسمية: "رسميًا خالد بيبو مديرًا للكرة لفريق زد.. مرحبًا بك في عائلتنا".

خالد بيبو مديرا للكرة بنادي زد

وأعلن نادي زد تعيين خالد بيبو مديرًا للكرة خلفًا لوليد صلاح الدين، الذي رحل لشغل نفس المنصب بالنادي الأهلي.

وأكد مصدر داخل نادي زد انه تم الاتفاق سريعا مع خالد بيبو الذي لم يبدي اي شروط للتوقيع متمنين له التوفيق خاصة انه من مدرسة الاهلي التي يفضل النادي التعامل معها.



تولى خالد بيبو رئاسة قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، كما عمل في لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء، ثم شغل منصب مدير الكرة بالقلعة الحمراء موسم 2023-2024.

ويقود الجهاز الفني لفريق زد محمد شوقي بينما يتم التفاوض مع عدة أسماء لخلافة عادل مصطفى المدرب العام للفريق الذي رحل إلى الأهلي أيضا.

ويستعد نادي زد لمواجهة الإسماعيلي، يوم الجمعة المقبل، في الجولة السادسة للدوري المصري.

