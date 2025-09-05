الجمعة 05 سبتمبر 2025
بعد واقعة البصق على إداري سياتل، سواريز يعتذر

سواريز، فيتو
سواريز، فيتو

نشر لويس سواريز مهاجم إنتر ميامي بيانا على حسابه الرسمي بمنصة إنستجرام يعتذر خلاله على قيامه بالبصق على أحد عناصر الأمن في سياتل عقب مباراة نهائي كأس الرابطتين في الأول من سبتمبر، والتي خسرها إنتر ميامي بنتيجة 0-3 أمام سياتل ساوندرز على ملعب لومن فيلد. 

سواريز يعتذر

وقال سواريز “كانت لحظة توتر وإحباط، حدثت مجموعة أمور بعد المباراة مباشرة لم يكن ينبغي أن تحدث، لكن ذلك لا يبرر رد فعل..كنت مخطئا، وأندم على ذلك بصدق”. 

وأضاف سواريز "أشعر بالسوء حيال ما حدث، ولم أرد أن أفوّت الفرصة للاعتراف بذلك والاعتذار لكل من شعر بالأذى بسبب ما فعلته". 

وأوضح "نعلم أن هناك الكثير من المباريات المتبقية في الموسم، وسنعمل معا لتحقيق النجاحات التي يستحقها هذا النادي وجميع جماهيره". 

 

اعتداء سواريز على إداري سياتل

واعتدى لويس سواريز مهاجم إنتر ميامي الأميركي على أحد أعضاء الطاقم الإداري لفريق سياتل ساوندرز. 

وبينما كان اللاعبون يغادرون الملعب بعد صافرة النهاية التقطت كاميرات البث التلفزيوني مشادة حادة بين سواريز ولاعب سياتل ساوندرز أوبيد فارجاس وأمسكه من عنقه مما أدى لاندلاع شجار وقد انضم إليهم أحد الإداريين. 

وأظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي سواريز  وقد اقترب من جين راميريز مسؤول الأمن لسياتل ثم بصق على وجهه قبل أن يتدخل الأرجنتيني أوسكار أوستاري حارس مرمى إنتر ميامي وفصل بينهما.

موقف نادي إنتر ميامي من واقعة سواريز  

ونشر نادي إنتر ميامي، بيانا على منصة "إكس" أمس الخميس، ندّد فيه بالحادثة. 

وقال "هذه التصرفات لا تعكس قيم رياضتنا، ونؤكد التزامنا الدائم بالحفاظ على أعلى معايير الروح الرياضية داخل الملعب وخارجه".

وأضاف: "نحن نعمل بشكل وثيق مع مسؤولي كأس الرابطتين والدوري الأمريكي، لضمان التعامل مع الموقف بالشكل المناسب". 

