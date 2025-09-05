تعرف على جميع المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026

يتابع عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم، تصفيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى.

تصفيات كأس العالم

وبدأت تتضح ملامح المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 خلال التصفيات المؤهلة إلى المونديال في جميع القارات.

وحجزت منتخبات أخرى بطاقات التأهل مباشرة في النسخة الـ23 من الحدث العالمي.

المنتخبات المتأهلة مباشرة إلى كأس العالم 2026

تأهلت منتخبات المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر إلى كأس العالم بصفتها الدول المضيفة للبطولة.

وتتنافس جميع المنتخبات الأخرى على المقاعد المتاحة لديها من خلال نظام تصفيات مختلف يحدده كل اتحاد قاري بنفسه سواء في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية أمريكا الشمالية أوقيانوسيا.

المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026

وتأهلت هذه المنتخبات إلى كأس العالم بشكل رسمي

من قارة آسيا تأهل..

اليابان وإيران وأوزباكستان والأردن وكوريا الجنوبية وإستراليا

ومن قارة أمريكا الجنوبية تأهل..

الأرجنتين والإكوادور والبرازيل وكولومبيا وأوروجواي وباراجواي

ومن أوقيانوسيا تأهل..

نيوزيلندا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.