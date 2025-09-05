الجمعة 05 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تعرف على حالة المصابين بالأهلي وموعد عودتهم للملاعب

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

 يبذل الجهاز الطبي لفريق الأهلي مجهودا مضاعفا من أجل تجهيز المصابين في النادي قبل مواجهة إنبي القادمة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

إمام عاشور

 أصبح اللاعب إمام عاشور جاهزا بشكل كامل للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة بكسر في الترقوة وعودته للمشاركة بالتدريبات الجماعية.

وخضع إمام عاشور لأشعة جديدة للاطمئنان عليه بعد الجراحة التي أجراها في أمريكا، وبات جاهزًا للمشاركة في المباريات.

أشرف داري

 ومن المنتظر أن يعود المغربي أشرف داري إلى القاهرة خلال ساعات لبدء برنامجه التأهيلي بعد إصابته بشد في العضلة الضامة بعدما تأكد غيابه لمدة أسبوعين.

ياسر إبراهيم ومحمد شكري

 أما ياسر إبراهيم ومحمد شكري فيحتاجان إلى أسبوع من التأهيل قبل العودة للتدريبات، وبالتالي تأكد غيابهما عن لقاء إنبي.

ياسين مرعي

ويواصل ياسين مرعي برنامجه التأهيلي على أن يشارك في التدريبات الجماعية خلال يومين على أقصى تقدير.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي، يوم 14 سبتمبر الجاري، في إطار الجولة السادسة من عمر الدوري المصري.

تشكيل الجهاز الفني المؤقت للأهلي

وجاء تشكيل الجهاز الفني المؤقت بالكامل للأهلي على النحو التالي:

مدير للكرة: وليد صلاح الدين

مدير فني: عماد النحاس

مدرب عام: عادل مصطفى

مدرب مساعد: محمد نجيب

مدرب حراس مرمى: أمير عبد الحميد

بجانب استمرار الجهاز الطبي والإداري كما هو.

وكان الأهلي قد أقال مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو بعد الخسارة 0-2 من بيراميدز، وتولى عماد النحاس القيادة الفنية بشكل مؤقت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي الدورى المصرى الممتاز إمام عاشور ياسين مرعي أشرف داري

مواد متعلقة

زد بعد تعيين خالد بيبو مديرا للكرة: "مرحبًا بك في عائلتنا"

بيراميدز يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة أوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال

تعرف على جميع المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026

مجموعة مصر، موعد مباراة بوركينا فاسو ضد جيبوتي في تصفيات كاس العالم

تحدي الصعاب، طريق بيراميدز في كأس الإنتركونتيننتال (إنفوجراف)

موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري

رسميا، الأهلي يعلن تجديد عقد إيهاب أمين (فيديو)

بيراميدز يلتقي منتخب مصر للشباب استعدادا لـ أوكلاند سيتي في إنتركونتيننتال

الأكثر قراءة

3 قرارات جمهورية مهمة ورسائل طمأنة من السيسي للمصريين

بسبب تأخر مستحقات اللاعبين، طلب عاجل من جون إدوارد لإدارة الزمالك

مكتب التنسيق: 100 ألف طالب من الشهادات الفنية سجلوا رغباتهم في اليوم الأول

تعرف على سعر الأرز في الأسواق المصرية اليوم الجمعة

ارتفاع غير متوقع، سعر الفراخ اليوم الجمعة 5 سبتمبر 2025

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025، اللينك الرسمي

أخبار مصر: وفيات ومصابون في "زفتين فرح" بمحافظتين، بدرية طلبة تثير أزمة وفاء عامر، تحرك عاجل من الجيش الليبي بشأن مقتل مصري

ارتفاع بالقاهرة واستقرار بالصعيد، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في الأسواق المصرية اليوم الجمعة

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة زراعي 3 سنوات

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

تنسيق الشهادات الفنية 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري 3 سنوات

المزيد

انفوجراف

يتجاوز نصف مليار يورو.. ميركاتو تاريخي لليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم تغسيل المحارم بعد الوفاة؟ دار الإفتاء تُجيب

تفسير رؤية جزار في المنام وعلاقتها بربح الكثير من الأموال

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 5 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads