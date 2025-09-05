الجمعة 05 سبتمبر 2025
رياضة

تدريب صباحي للاعبي المصري استعدادا لمباراة الزمالك (صور)

المصري، فيتو
المصري، فيتو

 أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري تدريبات جيم بصالة الجيمانزيوم صباح اليوم الجمعة، بمعسكره الحالي بالأكاديمية البحرية ببورفؤاد، وذلك استعدادًا لمباراته القادمة والتي تجمعه بنظيره فريق الزمالك بالدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز

 ويلتقي فريق الزمالك نظيره المصري في الثامنة مساء السبت الموافق الثالث عشر من سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب بالجولة السادسة من الدوري الممتاز.

 

مباراة الزمالك والمصري، واستأنف الفريق الأول للنادي المصري تدريباته على ملعب الأكاديمية العربية البحرية ببورفؤاد أمس الخميس استعدادا لمواجهة الزمالك.

 

برنامج المصري قبل مواجهة الزمالك 

 ووضع التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي برنامجا للفريق خلال فترة التوقف الحالية للدوري استعدادا لمواجهة الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز.

 ويستمر تدريب المصري على ملعب الأكاديمية العربية البحرية ببورفؤاد بمعسكر مدته 4 أيام ثم يغادر الاثنين إلى أحد فنادق القاهرة للدخول في معسكر مغلق لمدة يومين يتدرب خلاله بملعب فندق الإقامة.

ويتوجه الفريق البورسعيدي إلى الإسكندرية ليدخل معسكرا مغلقا لمدة يومين قبل مواجهة الزمالك.

وقرر نبيل الكوكي المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري منح لاعبي الفريق راحة سلبية لثلاثة أيام عقب الفوز علي كهرباء الإسماعيلية 

مباراة الزمالك ضد المصري

وفاز المصري  علي نظيره فريق كهرباء الإسماعيلية برباعية نظيفة بالجولة الخامسة بالدوري المصري ليرتفع رصيد أبناء بورسعيد للنقطة الحادية عشر في صدارة جدول الترتيب.

