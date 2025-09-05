مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات سعودية لقطاع غزة

وصلت إلى مطار العريش الدولي اليوم الجمعة، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 61، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تمهيدا لدخولها غزة عبر معبر رفح البري.

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ61 للفلسطينيين بقطاع غزة

وتحمل الطائرة على متنها سلالًا غذائية، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني الشقيق داخل قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

تأتي هذه المساعدات في إطار الدعم السعودي المقدم عبر مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة للتخفيف من محنة المجاعات القاسية والظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها القطاع.

