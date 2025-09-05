الجمعة 05 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات سعودية لقطاع غزة

مطار العريش يستقبل
مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات سعودية لقطاع غزة

 وصلت إلى مطار العريش الدولي اليوم الجمعة، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 61، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تمهيدا لدخولها غزة عبر معبر رفح البري.

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ61 للفلسطينيين بقطاع غزة 

 وتحمل الطائرة على متنها سلالًا غذائية، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني الشقيق داخل قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

نتنياهو: أستطيع فتح معبر رفح لخروج الفلسطينيين لكن مصر ترفض التهجير

عبور 20 شاحنة مساعدات إماراتية عبر معبر رفح متجهة إلى قطاع غزة

 تأتي هذه المساعدات في إطار الدعم السعودي المقدم عبر مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة للتخفيف من محنة المجاعات القاسية والظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها القطاع.

الدعم السعودي الشعب الفلسطيني الشقيق الطائرة الإغاثية السعودية الملك سلمان للإغاثة مطار العريش الدولي مطار العريش معبر رفح البري

