نتنياهو: أستطيع فتح معبر رفح لخروج الفلسطينيين لكن مصر ترفض التهجير

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه يستطيع أن يفتح معبر رفح لخروج الفلسطينيين، لكن سيتم إغلاقه فورا من مصر، وذلك في إشارة إلى رفض القاهرة الشديد للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

نتنياهو يزعم: أستطيع فتح معبر رفح لخروج الفلسطينيين 

وادعى نتنياهو في مقابلة مع قناة “أبو علي إكسبرس” على منصة تلجرام، أن “هناك خططا مختلفة لكيفية إعادة إعمار غزة، لكن نصف السكان يريدون الخروج من غزة، هذا ليس طردا جماعيا”.

txt

صحيفة إسرائيلية: نتنياهو يسحب مناقشة ضم الضفة بعد تحذير الإمارات


ومضى في مزاعمه: “أستطيع أن أفتح لهم معبر رفح، لكن سيتم إغلاقه فورا من مصر”، مدعيا أن “الحق في الخروج من غزة هو حق أساسي لكل فلسطيني”.

وتابع: “أنا والرئيس الأمريكي دونالد ترامب متفقان تقريبا على كل شيء، بل أقول على كل شيء”، دون تفاصيل أكثر، غير أن ترامب يدعم بشدة خطط نتنياهو للتهجير القسري للفلسطينيين وأعطاه الضوء الأخضر للقيام بذلك.

ويؤكد الفلسطينيون تمسكهم بأرضهم، ويرفضون مخططات تهجيرهم، وسط تحذيرات من تحركات إسرائيلية أمريكية لتصفية القضية الفلسطينية.

وأكدت مصر على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي رفضها الشديد مخططات تهجير الفلسطينيين من أرضهم تحت أي ذريعة.

