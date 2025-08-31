الأحد 31 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

عبور 20 شاحنة مساعدات إماراتية عبر معبر رفح متجهة إلى قطاع غزة

معبر رفح البري
معبر رفح البري

عبرت، اليوم، 20 شاحنة مساعدات إماراتية من معبر رفح البري في طريقها إلى معبر كرم أبو سالم، تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة ضمن جهود الإغاثة المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني.

 

عبور 20 شاحنات مساعدات إماراتية عبر معبر رفح متجهة إلى قطاع غزة

وتحمل الشاحنات كميات من المواد الغذائية الأساسية التي تستهدف تخفيف معاناة الأهالي داخل القطاع، في ظل استمرار الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها سكان غزة نتيجة النقص الحاد في الإمدادات.

 

محافظ شمال سيناء يقدم التعازي لنائبه في وفاة زوجته

محافظ شمال سيناء لوفد الشيوخ الأمريكي: إسرائيل تمنع دخول شاحنات المساعدات لقطاع غزة

ويأتي هذا التحرك بالتنسيق مع السلطات المصرية والهلال الأحمر المصري، الذي يتولى مهمة استقبال وتجهيز الشحنات قبل إدخالها عبر معبر كرم أبو سالم إلى داخل القطاع.

وعبرت صباح اليوم القافلة 26 التابعة للهلال الأحمر المصري من معبر رفح في اتجاهها إلى معبر كرم ابو سالم تمهيدا لدخولها غزة تحمل القافلة مواد غذائية وخيام

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشعب الفلسطيني السلطات المصرية المساعدات لقطاع غزة دعم الشعب الفلسطينى معبر رفح البري معبر كرم ابو سالم مساعدات لقطاع غزة محافظ شمال سيناء

الأكثر قراءة

الضابط "شهبور" ينهي أسطورة "بلطجي كعبيش" في مواجهة الأسلحة البيضاء والبدلة الميري

توقف مفاجئ في مفاوضات الأهلي مع علي ماهر، تفاصيل

بعد توقف المفاوضات مع علي ماهر، من هو المدرب الأقرب لخلافة ريبيرو في الأهلي؟

وفاة حفيدة محمد علي باشا، قصة رحيل جيدة هانم ابنة أسطورة القصر والصحراء في صمت

البنك الأهلي يعدل أسعار العائد على الشهادات الادخارية

صفعة القاهرة، هل تملك بريطانيا سندًا قانونيًّا لإعادة خرسانات السفارة وحواجزها الأمنية؟

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي

كواليس صادمة.. التحريات تكشف مسروقات فيلا الفنان حمادة هلال بالتجمع

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 31 أغسطس 2025

شعبة الذهب: ارتفاع أسعار المعدن النفيس 3.8% خلال أغسطس بزيادة 172 جنيها

سعر السمك اليوم، البوري بـ 150 جنيها والماكريل مجمد يصل إلى 180

المستندات المطلوبة للتقديم بجامعة القاهرة الأهلية 2025 والمصروفات الدراسية

المزيد

انفوجراف

قبل خوض النهائي الـ 50.. حائط بطولات ليونيل ميسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سائق شاحنة يسأل: ما حكم الاستعانة بالمخدرات للتغلب على إرهاق القيادة؟ والإفتاء تجيب

ربيع الغفير: سيدنا محمد هدية من المولى للأمة الإسلامية

وُلد الهدى (الحلقة الثامنة)، كرم رسول الله "كان أجود بالخير من الريح المرسلة"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads