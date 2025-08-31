عبور 20 شاحنة مساعدات إماراتية عبر معبر رفح متجهة إلى قطاع غزة

عبرت، اليوم، 20 شاحنة مساعدات إماراتية من معبر رفح البري في طريقها إلى معبر كرم أبو سالم، تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة ضمن جهود الإغاثة المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني.

عبور 20 شاحنات مساعدات إماراتية عبر معبر رفح متجهة إلى قطاع غزة

وتحمل الشاحنات كميات من المواد الغذائية الأساسية التي تستهدف تخفيف معاناة الأهالي داخل القطاع، في ظل استمرار الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها سكان غزة نتيجة النقص الحاد في الإمدادات.

ويأتي هذا التحرك بالتنسيق مع السلطات المصرية والهلال الأحمر المصري، الذي يتولى مهمة استقبال وتجهيز الشحنات قبل إدخالها عبر معبر كرم أبو سالم إلى داخل القطاع.

وعبرت صباح اليوم القافلة 26 التابعة للهلال الأحمر المصري من معبر رفح في اتجاهها إلى معبر كرم ابو سالم تمهيدا لدخولها غزة تحمل القافلة مواد غذائية وخيام

