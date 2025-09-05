الجمعة 05 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري

الأهلي،فيتو
الأهلي،فيتو

يستعد فريق النادي الأهلي لخوض مباراة إنبي القادمة في بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري

ويلعب الأهلي مع إنبي في التاسعة مساء الأحد 14 سبتمبر الجاري باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

وأعلن النادي الأهلي في بيان رسمي عن تشكيل الجهاز الفني المؤقت بقيادة الكابتن عماد النحاس الذي تولى المهمة خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو. 

وقال  محمد يوسف، المدير الرياضي بالنادي الأهلي، إنه في ضوء المشاورات التي جرت خلال الساعات الماضية مع لجنة التخطيط، وبالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي تم تعيين عادل مصطفى مدربًا عامًّا للفريق الأول لكرة القدم، ومحمد نجيب مدربًا مساعدًا، وعبد الرحمن عيسى مدربًا للأحمال، وأمير عبد الحميد مدربًا لحراس المرمى.

 

 

تشكيل الجهاز الفني المؤقت للأهلي

وجاء تشكيل الجهاز الفني المؤقت بالكامل للأهلي على النحو التالي:

مدير للكرة: وليد صلاح الدين

مدير فني: عماد النحاس

مدرب عام: عادل مصطفى

مدرب مساعد: محمد نجيب

مدرب حراس مرمى: أمير عبد الحميد

بجانب استمرار الجهاز الطبي والإداري كما هو.

 عقد  محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلي، المشرف العام على الكرة، اجتماعًا مهمًّا امس مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، في حضور لجنة التخطيط برئاسة   مختار مختار، وعضوية  زكريا ناصف، والمدير الرياضي الكابتن محمد يوسف.

وشهد الاجتماع الاتفاق على آليات العمل في المرحلة القادمة والدعم والمساندة، والتأكيد على التعاون الكامل بين كافة أعضاء الجهاز بما يخدم المصلحة العامة للفريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي الأهلي وإنبي الدوري الممتاز الدوري المصري الكابتن محمود الخطيب النادي الأهلي بطولة الدوري الممتاز خوسيه ريبيرو مختار مختار محمود الخطيب محمد يوسف المدير الرياضي محمد يوسف موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري

مواد متعلقة

منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة إثيوبيا غدًا

أحمد الكاس بعد الفوز على البحرين ووداع كأس الخليج: لدينا هدف واحد

منتخب مصر بالاحمر وإثيوبيا بالأخضر في تصفيات كأس العالم

كريم فؤاد يخضع لفحص طبي قبل مران الأهلي

فرمان جديد في الأهلي بشأن التعاقد مع مدرب أجنبي

بعد فترة غياب، نجما الأهلي يشاركان في التدريبات الجماعية

مران مفتوح لمنتخبي مصر وإثيوبيا قبل مواجهتهما غدا

منتخب الناشئين يواجه البحرين في ختام دور المجموعات بكأس الخليج

الأكثر قراءة

أخبار مصر: وفيات ومصابون في "زفتين فرح" بمحافظتين، بدرية طلبة تثير أزمة وفاء عامر، تحرك عاجل من الجيش الليبي بشأن مقتل مصري

ارتفاع غير متوقع، سعر الفراخ اليوم الجمعة 5 سبتمبر 2025

ارتفاع بالقاهرة واستقرار بالصعيد، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

سعر السمك اليوم، قفزة جديدة في 5 أصناف أكبرها البوري وأقلها البلطي

أسعار الخضار اليوم، الليمون والبصل يواصلان الانخفاض وارتفاع الفلفل والباذنجان

صلاح يقود التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام إثيوبيا في تصفيات كأس العالم

تحرم المولود من البكتيريا الحميدة، الصحة تحذر من خطورة مضاعفات الولادة القيصرية على الأم والجنين

اليوم، الفرصة الأخيرة لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة للثانوية العامة

خدمات

المزيد

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة زراعي 3 سنوات

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

تنسيق الشهادات الفنية 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري 3 سنوات

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 4 - 9 - 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

البريميرليج على القمة.. حجم إنفاق الدوريات الخمس الكبار في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية جزار في المنام وعلاقتها بربح الكثير من الأموال

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 5 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 5 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads