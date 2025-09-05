موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري

يستعد فريق النادي الأهلي لخوض مباراة إنبي القادمة في بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري

ويلعب الأهلي مع إنبي في التاسعة مساء الأحد 14 سبتمبر الجاري باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

وأعلن النادي الأهلي في بيان رسمي عن تشكيل الجهاز الفني المؤقت بقيادة الكابتن عماد النحاس الذي تولى المهمة خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو.

وقال محمد يوسف، المدير الرياضي بالنادي الأهلي، إنه في ضوء المشاورات التي جرت خلال الساعات الماضية مع لجنة التخطيط، وبالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي تم تعيين عادل مصطفى مدربًا عامًّا للفريق الأول لكرة القدم، ومحمد نجيب مدربًا مساعدًا، وعبد الرحمن عيسى مدربًا للأحمال، وأمير عبد الحميد مدربًا لحراس المرمى.

تشكيل الجهاز الفني المؤقت للأهلي

وجاء تشكيل الجهاز الفني المؤقت بالكامل للأهلي على النحو التالي:

مدير للكرة: وليد صلاح الدين

مدير فني: عماد النحاس

مدرب عام: عادل مصطفى

مدرب مساعد: محمد نجيب

مدرب حراس مرمى: أمير عبد الحميد

بجانب استمرار الجهاز الطبي والإداري كما هو.

عقد محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلي، المشرف العام على الكرة، اجتماعًا مهمًّا امس مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، في حضور لجنة التخطيط برئاسة مختار مختار، وعضوية زكريا ناصف، والمدير الرياضي الكابتن محمد يوسف.

وشهد الاجتماع الاتفاق على آليات العمل في المرحلة القادمة والدعم والمساندة، والتأكيد على التعاون الكامل بين كافة أعضاء الجهاز بما يخدم المصلحة العامة للفريق.

