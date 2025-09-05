الجمعة 05 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

انسيابية في الحركة، حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة

سيولة مرورية
سيولة مرورية

 تشهد شوارع وميادين القاهرة والجيزة صباح اليوم الجمعة 5 سبتمبر 2025، انسيابية في حركة المرور، خاصة على الطرق الرئيسية والكباري والمحاور الحيوية، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية التي تقل فيها الكثافات المرورية المعتادة.

 

حالة المرور اليوم الجمعة 5 سبتمبر 2025 

القاهرة الكبرى تشهد انتظام الحركة على كورنيش النيل في الاتجاهين، مع وجود سيولة مرورية بمحيط التحرير وماسبيرو.

كما يشهد محور صلاح سالم يشهد سيولة كاملة من المطار وحتى وسط القاهرة، أما كوبري أكتوبر يعمل بكفاءة في الاتجاهين دون أي أعطال أو تكدسات ملحوظة.

حالة المرور فى الجيزة: شهد شارعى الهرم وفيصل  حركة مرورية معتدلة، مع سيولة ملحوظة في الاتجاه القادم من ميدان الجيزة وحتى الطالبية، كذلك محور صفط اللبن والدائري يشهدان سيولة مرورية كاملة، وميدان النهضة أمام جامعة القاهرة يسجل حركة طبيعية دون أي تكدسات.

الداخلية تكشف حقيقة تعرض فتاة لمعاكسة ومحاولة سرقتها بالأميرية

ضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خادشة للحياء بالتجمع الأول

وتتابع الإدارة العامة للمرور الحالة لحظة بلحظة من خلال غرف العمليات، مع الدفع بالخدمات المرورية على المحاور الهامة لمواجهة أي أعطال طارئة أو حوادث محتملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتجاه القادم حالة المرور فى الجيزة حالة المرور اليوم فى القاهرة حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة حالة المرور حالة المرور اليوم كوبرى اكتوبر كثافات المرورية ميادين القاهرة والجيزة محور صلاح سالم محور صفط اللبن

مواد متعلقة

الداخلية تكشف حقيقة تعرض فتاة لمعاكسة ومحاولة سرقتها بالأميرية

ضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خادشة للحياء بالتجمع الأول

القبض على سائق دهس شخصا وفر هاربا بالإسكندرية

اعترافات المتهمين بممارسة الرذيلة داخل نادٍ صحي بمصر الجديدة

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بالأسلحة البيضاء في القاهرة

الأمن يكشف حقيقة فيديو نقل دقيق مدعم عبر تروسيكل بالمنوفية

الداخلية تكشف ملابسات سرقة محل تجاري بالإسكندرية

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية

الأكثر قراءة

أخبار مصر: وفيات ومصابون في "زفتين فرح" بمحافظتين، بدرية طلبة تثير أزمة وفاء عامر، تحرك عاجل من الجيش الليبي بشأن مقتل مصري

ارتفاع غير متوقع، سعر الفراخ اليوم الجمعة 5 سبتمبر 2025

ارتفاع بالقاهرة واستقرار بالصعيد، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

سعر السمك اليوم، قفزة جديدة في 5 أصناف أكبرها البوري وأقلها البلطي

أسعار الخضار اليوم، الليمون والبصل يواصلان الانخفاض وارتفاع الفلفل والباذنجان

صلاح يقود التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام إثيوبيا في تصفيات كأس العالم

تحرم المولود من البكتيريا الحميدة، الصحة تحذر من خطورة مضاعفات الولادة القيصرية على الأم والجنين

اليوم، الفرصة الأخيرة لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة للثانوية العامة

خدمات

المزيد

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة زراعي 3 سنوات

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

تنسيق الشهادات الفنية 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري 3 سنوات

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 4 - 9 - 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

البريميرليج على القمة.. حجم إنفاق الدوريات الخمس الكبار في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية جزار في المنام وعلاقتها بربح الكثير من الأموال

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 5 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 5 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads