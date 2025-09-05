انسيابية في الحركة، حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة

تشهد شوارع وميادين القاهرة والجيزة صباح اليوم الجمعة 5 سبتمبر 2025، انسيابية في حركة المرور، خاصة على الطرق الرئيسية والكباري والمحاور الحيوية، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية التي تقل فيها الكثافات المرورية المعتادة.

حالة المرور اليوم الجمعة 5 سبتمبر 2025

القاهرة الكبرى تشهد انتظام الحركة على كورنيش النيل في الاتجاهين، مع وجود سيولة مرورية بمحيط التحرير وماسبيرو.

كما يشهد محور صلاح سالم يشهد سيولة كاملة من المطار وحتى وسط القاهرة، أما كوبري أكتوبر يعمل بكفاءة في الاتجاهين دون أي أعطال أو تكدسات ملحوظة.

حالة المرور فى الجيزة: شهد شارعى الهرم وفيصل حركة مرورية معتدلة، مع سيولة ملحوظة في الاتجاه القادم من ميدان الجيزة وحتى الطالبية، كذلك محور صفط اللبن والدائري يشهدان سيولة مرورية كاملة، وميدان النهضة أمام جامعة القاهرة يسجل حركة طبيعية دون أي تكدسات.

وتتابع الإدارة العامة للمرور الحالة لحظة بلحظة من خلال غرف العمليات، مع الدفع بالخدمات المرورية على المحاور الهامة لمواجهة أي أعطال طارئة أو حوادث محتملة.

