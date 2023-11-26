الأحد 26 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

الاتحاد العالمي لطب النساء: مصر تحتل المركز الرابع عالميا في الولادة القيصرية

الولادة القيصرية،فيتو
الولادة القيصرية،فيتو

كشف الدكتور  جمال أبو السرور الرئيس السابق للاتحاد العالمي لطب النساء والتوليد أنه من أسباب تراجع الولادة الطبيعية هو ضعف ثقافة الصحة الإنجابية وغياب التوعية بفوائد الولادة الطبيعية.

وأكد  أن الولادة القيصرية تصبح ضرورة عند الدواعي الطبية فقط والذي يقررها الطبيب وليس لرغبة الأم.

 وأشار أبو السرور أن مصر تحتل المركز الرابع بين دول العالم في نسبة الولادة القيصرية، مؤكدًا على دور القابلات في عملية الولادة الطبيعية وضرورة تدريب أطباء الامتياز على فن الولادة الطبيعية.

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جاء ذلك خلال فعاليات ورشة العمل التي استضافتها  نقابة الأطباء اليوم الأحد بعنوان " دور القابلات والأطباء في تعظيم الولادة الطبيعية " والتي تناقش أسباب تراجع الولادة الطبيعية في مصر والدور المنوط للقابلة والطبيب في عملية الولادة الطبيعية، وتستضيف ورشة العمل العديد من أساتذة الطب والقيادات المعنية في مجال صحة الأسرة.
 
بينما أكد أسامة عبد الحي نقيب الأطباء حرص النقابة على تفعيل دورها في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري خاصة في الأقاليم والمناطق البعيدة بتقديم مميزات وعوامل جذب للفريق الطبي بها وتوفير الإمكانيات المادية، مضيفًا أن نقابة الأطباء ستتواصل مع جميع الجهات المعنية لتفعيل التوصيات التي ستخرج بها ورشة العمل وذلك لزيادة الولادة الطبيعية والحد من نسبة الولادات القيصرية غير اللازمة.

وقال الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء إن الورشة تتناول مدى إمكانية إشراك القابلات في عمليات الولادة الطبيعية والدور المنوط بها والاشتراطات اللازمة لعمل القابلة

 وأضاف نقيب الأطباء أن هناك أسبابا أخرى لتراجع نسبة الولادة الطبيعية منها قصور الخدمات الصحية في أطراف المحافظات خاصة النائية والحدودية وهو ما ستناقشه الورشة للخروج بتوصيات تساعد في تلافي هذه الأسباب، مشيرًا إلى أن نقابة الأطباء تناولت سابقًا مشكلة زيادة نسبة الولادة القيصرية بدون دواعي طبية.

جدير بالذكر أنه اتخذت وزارة الصحة عددا من الإجراءات بشأن تقليل معدلات الولادة القيصرية وذلك بعد أن أثبت المسح الصحي ارتفاع في معدلات الولادات القيصرية والتي بلغت أكثر من ٧٠%.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن أغلب أقسام الحضانات داخل المستشفيات تمتلئ بالأطفال حديثي الولادة مما يدل علي زيادة عدد المواليد والكثافة السكانية.

وأضافت وزارة الصحة  معدلات الولادة القيصرية في العالم من ٢٠ إلى ٣٠%، لافتا إلى أنه تم وضع دلائل استرشادية للولادات القيصرية في المستشفيات دون استسهال من الطبيب أو الأم.

وشددت على أهمية الولادة الطبيعية لأنها تساعد على تحسين صحة الأم والطفل وعدم الحاجة إلى الحضانات في المستشفيات، مشيرة الي ضرورة توفير الأدوات المساعدة في الولادة الطبيعية وحماية الأطباء وتدريب الفرق الطبية والتمريض علي الولادة الطبيعية.

وأكدت الصحة أنها تستهدف انخفاض معدل الولادة القيصرية من ٧٠% الى ٥٠%. 

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