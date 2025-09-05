الجمعة 05 سبتمبر 2025
خارج الحدود

وزير الخارجية يتوجه إلى قبرص لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين

وزير الخارجية
وزير الخارجية

 توجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، فجر اليوم الجمعة، إلى نيقوسيا في زيارة ثنائية، حيث من المقرر أن يلتقي مع عدد من كبار المسئولين القبارصة لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وقبرص فى مختلف المجالات، وتبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. 

كما يشارك فى مائدة مستديرة مع مجتمع الأعمال القبرصى بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة القبرصية، لتناول مختلف أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين.

وزير الخارجية ونظيره البحريني يؤكدان دعم الجهود الرامية للحفاظ على أمن المنطقة

 أكد الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيانى، وزير خارجية مملكة البحرين، على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور العربى المشترك فى مواجهة التحديات الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ودعم الجهود الرامية للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

الدورة 164 لمجلس جامعة الدول العربية

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية أمس الخميس لنظيره البحرينى على هامش الدورة 164 لمجلس جامعة الدول العربية.

واستعرض الوزيران مسار العلاقات الثنائية المتميزة التى تجمع البلدين الشقيقين، والتى ترتكز على روابط تاريخية متجذّرة ورؤية مشتركة إزاء مختلف القضايا.

تعزيز التعاون فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية

وأعرب الوزيران عن تطلعهما لتعزيز التعاون فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

