الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي

 يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الجمعة، على ستاد الكلية الحربية استعدادًا لمباراة المصري البورسعيدي في مسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة ودية أمام فريق النجوم يوم الأحد المقبل الموافق 7 سبتمبر الجاري، في إطار الاستعداد للقاء المصري البورسعيدي في مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والنجوم

مباراة الزمالك والنجوم ستقام في تمام الساعة السادسة مساء  الأحد المقبل على ستاد الكلية الحربية.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، لاستغلال المباراة في تجهيز اللاعبين لمباراة المصري المقبلة.

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، لخوض 4 مباريات قوية في الدوري الممتاز خلال شهر سبتمبر الجاري. 

 

مباريات الزمالك في سبتمبر 

ويخوض الزمالك 4 مباريات في شهر سبتمبر كالتالي:

الزمالك ضد المصري البورسعيدي يوم 13 سبتمبر على ستاد برج العرب الدولي، في الثامنة مساءً.

الزمالك ضد الإسماعيلي يوم 18 سبتمبر على ستاد الإسماعيلية في الخامسة مساءً.

الزمالك ضد الجونة يوم 23 سبتمبر على ستاد القاهرة في الثامنة مساءً

الزمالك ضد الأهلي يوم 29 سبتمبر على ستاد القاهرة في الثامنة مساءً.

حمادة طلبة: سعيد بالتجربة الحالية في نادي الزمالك ولا قلق على دفاع المنتخب

نجم الزمالك السابق: منتخب مصر يستطيع التأهل لكأس العالم بسهولة

مشوار الزمالك في الدوري المصري 

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك 5 مباريات في الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري، حقق خلالها الفوز في 3 مباريات، وخسر مباراة وتعادل مثلها.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط. 

