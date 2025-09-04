نجم الزمالك السابق: منتخب مصر يستطيع التأهل لكأس العالم بسهولة

أعرب محمد عبد الله، نجم الزمالك السابق، عن تفاؤله بقدرة منتخب مصر على تحقيق الفوز على إثيوبيا في المباراة المقرر لها غدا الجمعة والتأهل لنهائيات كأس العالم 2026.

وقال عبد الله في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة نادي الزمالك: "لاعبو منتخب مصر يملكون الدوافع للفوز على أثيوبيا ونسعى لتحقيق حلم التأهل لمونديال 2026 بعدما تغيبنا عن كأس العالم الماضي".

وأضاف: "الوصول لكأس العالم حلم كل المصريين ونستطيع في الوقت الحالي التأهل بسهولة، وأتمنى تقديم اللاعبين مستوى مميز وأن يكون لديهم الحافز والجدية".

موعد مباراة مصر وإثيوبيا والقناة الناقلة

وتقام مباراة منتخب مصر أمام إثيوبيا على استاد القاهرة الدولي، في العاشرة مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2026

ويمكن مشاهدة مباراة مصر وإثيوبيا بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2026 من خلال شاشة شبكة قنوات أون سبورتس المفتوحة والمجانية، عبر القمر الصناعي «نايل سات»، وبخاصة قناة ON SPORT 1.



ترتيب مجموعة منتخب مصر

ويحتل منتخب مصر حاليًّا صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، من الفوز في خمسة مباريات والتعادل في مواجهة وحيدة.

