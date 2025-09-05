الجمعة 05 سبتمبر 2025
محافظات

بالابتهالات والأناشيد، البحيرة تحتفل بالمولد النبوي الشريف (فيديو)

الاحتفال المولد النبوي
الاحتفال المولد النبوي الشريف بالبحيرة، فيتو

شهدت محافظة البحيرة احتفالات كبرى بذكرى المولد النبوي الشريف مساء الخميس وذلك بعدد من المساجد مع وجود المنشدين وقارئي القرآن الكريم وبحضور الآلاف من المواطنين في بهجة وفي أجواء من الفرح والإبتهال.

 

بدأ الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بتلاوة آياتٍ من الذكر الحكيم، وأعقبها حديث للدكتور محمد القصاص وكان عن الدروس سيرة النبي الكريم وأثرها فينا جميعًا وما تحمله ذكرى مولده الشريف من قيم التسامح والمحبة والتعاون  وحب سيدنا محمد مع تأكيد أهمية استلهام هذه المعاني السامية في حياتنا اليومية، لما تحمله من معاني التضحية والفداء ونشر الهداية بين الناس.
 

ابتهالات وأناشيد دينية ضمن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بمحافظة البحيرة 

كما تضمن الاحتفال فقرات من الابتهالات والأناشيد الدينية والمدائح النبوية التي أداها عدد من المنشدين بمحافظة البحيرة، وسط تفاعل واسع من الأهالي الذين حرصوا على وجودهم في تلك الليلة المبهجة مع اصطحاب أبنائهم لإحياء الذكرى العطرة لمولد النبي الشريف.

كما شهد الدكتور حازم الديب – نائب محافظ البحيرة، الاحتفال الديني الذي نظمته مديرية الأوقاف بمناسبة الذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف بمسجد ناصر بمدينة دمنهور، في أجواء إيمانية عطرة تزينها النفحات الروحانية. 


 وذلك بحضور اللواء حسن موافي – السكرتير العام للمحافظة، وأسامة داود – السكرتير العام المساعد، والعميد حسام شبل - المستشار العسكري، وفضيلة  الدكتور سامى العسالة - مدير عام أوقاف البحيرة، والشيخ أحمد خليفة - مدير الدعوة بالبحيرة، وعمر لبيب - رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور والشيخ منصور أبو العدب - رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحيرة الأزهرية ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية، وجمع من المواطنين.

 

وتتقدم الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، بخالص التهنئة لأبناء المحافظة وجموع الشعب المصري بهذه المناسبة العطرة، داعيةً الله أن يعيدها على مصرنا الغالية والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ وطننا الغالي من كل سوء، ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار.

