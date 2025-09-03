أوقاف البحيرة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف بمسجد ناصر بدمنهور (صور)

شهد الدكتور حازم الديب – نائب محافظ البحيرة، مساء اليوم، الاحتفال الديني الذي نظمته مديرية الأوقاف بمناسبة الذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف بمسجد ناصر بمدينة دمنهور، في أجواء إيمانية عطرة تزينها النفحات الروحانية.

احتفالات المولد النبوي الشريف بالبحيرة، فيتو

احتفالات المولد النبوي الشريف بالبحيرة، فيتو



وذلك بحضور اللواء حسن موافي – السكرتير العام للمحافظة، وأسامة داوود – السكرتير العام المساعد، والعميد حسام شبل - المستشار العسكري، وفضيلة الدكتور سامى العسالة - مدير عام أوقاف البحيرة، والشيخ أحمد خليفة - مدير الدعوة بالبحيرة، وعمر لبيب - رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور والشيخ منصور أبو العدب - رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحيرة الأزهرية ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية، وجمع من المواطنين.

بدأ الاحتفال بتلاوة آياتٍ من الذكر الحكيم الشيخ يوسف ندا، أعقبها كلمة لفضيلة الدكتور سامي العسالة - وكيل مديرية أوقاف البحيرة، تناولت الكلمة عن الدروس المستفادة من سيرة النبي الكريم، وما تحمله ذكرى مولده الشريف من قيم التسامح والمحبة والتعاون، مع التأكيد على أهمية استلهام هذه المعاني السامية في حياتنا اليومية، لما تحمله من معاني التضحية والفداء ونشر الهداية بين الناس.

احتفالات المولد النبوي الشريف بالبحيرة، فيتو

احتفالات المولد النبوي الشريف بالبحيرة، فيتو

واختتم اللقاء بابتهالات ومدائح نبوية لفضيلة الشيخ شعبان رضوان تناولت السيرة المشرفة لخير الأنام صلى الله عليه وسلم، وما تحمله من دروس وقيم سامية في الرحمة والعدل والإخلاص والعمل.

وتتقدم الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، بخالص التهنئة لأبناء المحافظة وجموع الشعب المصري بهذه المناسبة العطرة، داعيةً الله أن يعيدها على مصرنا الغالية والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ وطننا الغالي من كل سوء، ويديم عليه نعمة الأمن والإستقرار.

