إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي بـ"ميكروباص" بطريق "المحلة – طنطا"

شهد طريق "المحلة – طنطا" أمام قرية صفط تراب حادثًا مروعًا إثر اصطدام سيارة ملاكي بأخرى ميكروباص ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية بلاغًا بالحادث وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم فيما انتشرت الأجهزة الأمنية لتسيير الحركة المرورية ورفع آثار الحادث من الطريق.

إصابة 5 أشخاص بحادث تصادم بطريق "المحلة – طنطا"

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية جهودها للوقوف على ملابسات الحادث في الوقت الذي أكد فيه شهود عيان أن السرعة الزائدة وراء وقوع التصادم الذي تسبب في تهشم المركبتين وإصابة الركاب.

