اشرب وصلي على الحبيب، أهالي الغربية يحتفلون بالمولد النبوي على طريقتهم الخاصة (فيديو)

شهدت مدن وقرى محافظة الغربية أجواء احتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف، حيث تحولت الشوارع إلى كرنفال شعبي امتزجت فيه الطقوس الدينية بالعادات الاجتماعية المتوارثة.

وتصاعدت أصوات المدائح النبوية في الشوارع بمحافظة الغربية، فيما تسابق الأهالي على توزيع الشربات الممزوج بالموز والثلج على المارة وقائدي السيارات.

وفي قرية كفر حسين التابعة لمركز زفتى، أكد محمد أحمد أحد الأهالي أن توزيع الشربات عادة قديمة متوارثة من الأجداد يشارك فيها الكبار والصغار على حد سواء باعتبارها "بركة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم".

كما شهدت أيضا العديد من القرى توافد أعداد كبيرة من المواطنين حيث تزينت الشوارع بالأنوار الخضراء والزينة ووقف الكبار والشباب والفتيات على جانبي الطرق لتقديم الشربات للمحتفلين.

ويأتي ذلك وسط حالة من البهجة والفرحة العامة التي اعتاد عليها أهالي الغربية كل عام في ذكرى المولد النبوي الشريف.

