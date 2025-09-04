الخميس 04 سبتمبر 2025
فوز المرشح مجدي البري بمقعد الشيوخ عن محافظة الغربية (فيديو وصور)

المستشار حازم بدوي
المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز المرشح مجدي السيد عبد الله البري، بمقعد مجلس الشيوخ عن محافظة الغربية.

وفيما يخص محافظة الغربية، أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات بلغ 3 ملايين و631 ألفًا و916 ناخبًا، فيما أدلى بأصواتهم 272 ألفًا و464 ناخبًا بنسبة مشاركة بلغت 7.5%.

وأضافت الهيئة أن عدد الأصوات الصحيحة بلغ 270 ألفًا و346 صوتًا، مقابل 2118 صوتًا باطلًا.

وجرت جولة الإعادة في الغربية بين كل من مجدي السيد عبد الله البري وأحمد مصطفى محمد الجعبري، وحصل البري على 217 ألفًا و193 صوتًا، بينما حصل الجعبري على 53 ألفًا و153 صوتًا.

وبذلك أعلنت الهيئة فوز المرشح مجدي السيد عبد الله البري بمقعد مجلس الشيوخ عن محافظة الغربية.

