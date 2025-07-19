تحت شعار كامل العدد، التهامي وفتحي سلامة يفتتحان المهرجان الصيفي بالأوبرا (صور)

انطلقت فعاليات صيف الأوبرا 2025 الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، ففي أمسية جماهيرية حملت شعارَ كامل العدد حيث بدأ المسرح المكشوف عروض مهرجانه الصيفى وتحول إلى بوابة سحرية قادت الحضور إلى عالم الروحانيات الممتزجة بنبض الموسيقى المعاصرة، وتحت عنوان الصوفية والحداثة التقت موسيقى فتحي سلامة بصوت المنشد الشيخ محمود التهامي لترتسم لوحة إبداعية فريدة.

التهامى وفتحى سلامة يفتتحان المهرجان الصيفي بالأوبر (2) التهامى وفتحى سلامة يفتتحان المهرجان الصيفي بالأوبر (3) التهامى وفتحى سلامة يفتتحان المهرجان الصيفي بالأوبر (4) التهامى وفتحى سلامة يفتتحان المهرجان الصيفي بالأوبر (5) التهامى وفتحى سلامة يفتتحان المهرجان الصيفي بالأوبر (6) التهامى وفتحى سلامة يفتتحان المهرجان الصيفي بالأوبر (7)

فعاليات صيف الأوبرا والإبداع المصري

وخلال الحفل أكد الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا، إن فعاليات صيف الأوبرا 2025 تمثل احتفاءً بالإبداع المصري الجاد ودعوة من وزارة الثقافة لتطوير الوعي الفني للمجتمع، وأضاف إنها تعمل على تعزيز مكانة الأوبرا باعتبارها مركزًا تنويريًّا يحتضن مختلف ألوان الإبداع الراقي، ووجه الدعوة لجموع الجماهير للاستمتاع بألوان فنية ملهمة تجمع الأصالة بالحداثة.

التهامى وفتحى سلامة يفتتحان المهرجان الصيفي بالأوبر (8) التهامى وفتحى سلامة يفتتحان المهرجان الصيفي بالأوبر (9) التهامى وفتحى سلامة يفتتحان المهرجان الصيفي بالأوبر (10) التهامى وفتحى سلامة يفتتحان المهرجان الصيفي بالأوبر (11) التهامى وفتحى سلامة يفتتحان المهرجان الصيفي بالأوبر (12) التهامى وفتحى سلامة يفتتحان المهرجان الصيفي بالأوبر (13)

حفل محمود التهامى وفتحي سلامة على المسرح المكشوف

وفي حوار بين التراث الصوفي الراسخ وروح الموسيقى الحديثة نجح الموسيقار فتحي سلامة والمتشد الشيخ محمود التهامي في جذب مدارك الجميع وتوجيه دعوة للتأمل والإستمتاع بمجموعة من الأعمال التي شكلها مشروعهما المشترك الهادف إلى إجراء تفاعل فني بين ثقافات الماضي والحاضر في تجربة موسيقية لافتة كان منها: للعشق إنشادي، زدني بفرط الحب، البردة، لحي الله قلبي، يا ليلة الوصل، الله فوق القدر، المسافر (أنا المشتاق)، الله كريم، رسمتك يا حبيبي، وجه فؤادك للإله، قمر، أكاد من فرط الجمال، أنا مغرم.

التهامى وفتحى سلامة يفتتحان المهرجان الصيفي بالأوبر (13) التهامى وفتحى سلامة يفتتحان المهرجان الصيفي بالأوبر (14) التهامى وفتحى سلامة يفتتحان المهرجان الصيفي بالأوبر (15) التهامى وفتحى سلامة يفتتحان المهرجان الصيفي بالأوبر (16) التهامى وفتحى سلامة يفتتحان المهرجان الصيفي بالأوبر (17) التهامى وفتحى سلامة يفتتحان المهرجان الصيفي بالأوبر (1)

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