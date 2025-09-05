الجمعة 05 سبتمبر 2025
موقف ميسي، تشكيل منتخب الأرجنتين ضد فنزويلا في تصفيات المونديال

أعلن ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين تشكيل فريقه لمواجهة منتخب فنزويلا في الجولة قبل الأخيرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

 

تشكيل منتخب الأرجنتين ضد فنزويلا

في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: مولينا - كريستيان روميرو - نيكولاس أوتاميندي - ماركوس أكونيا.

خط الوسط: رودريجو دي باول - لياندرو باريديس - فرانكو ماستانتونو.

خط الهجوم: ليونيل ميسي - جوليان ألفاريز - تياجو ألمادا.

ويغيب عن لقاء اليوم ظهير أوليمبيك ليون الفرنسي نيكولاس تاجليافيكو الذي تعرض لإصابة قبل اللقاء حيث استبعده سكالوني من القائمة.

 

ويدخل منتخب الأرجنتين مباراة اليوم حيث يحتل المركز الأول برصيد 35 نقطة، بينما يحتل منتخب فنزويلا المركز السابع برصيد 18 نقطة.
 

ويخوض الأرجنتيني ليونيل ميسي اللقاء بشكل أساسي في لقائه الوداع للجماهير الأرجنتينية في المباريات الرسمية بعدما أبدى اللاعب رغبته في الاعتزال الدولي عقب كأس العالم 2026.

 

وأعلن ميسي أن مباراته أمام فنزويلا في المباراة التي ستقام على ملعب المونيمونتال في العاصمة الأرجنتينية بونيس أيرس ستكون مباراته الرسمية الأخيرة في الأرجنتين قبل كأس العالم 2026، والتي قد تشهد وداعًا للجماهير.

وأكد ميسي أنه قد يخوض مباريات ودية إلا أن لقاء اليوم هو اللقاء الرسمي الأخير معربًا عن سعادته بوداع الجماهير قبل الاعتزال عقب نهاية كأس العالم مشيرًا إلى أنه سيودعها في لقاء رسمي.

