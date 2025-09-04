«العربية لحقوق الإنسان» تستنكر العقوبات الأمريكية على منظمات حقوقية فلسطينية

عبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عن إدانتها لقرار السلطات الأمريكية فرض عقوبات بحق منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية.

عقوبات أمريكية على المنظمات الفلسطينية

والتي تضم كل من: مركز الميزان لحقوق الإنسان (مؤسسة عضو بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان)، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان(مؤسسة عضو بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان)، مؤسسة الحق (أقدم شريك حقوقي فلسطيني للمنظمة العربية لحقوق الإنسان).

وقالت المنظمة في بيان صادر عنها: "يأتي القرار اتصالا بالعقوبات المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية وجهودها في التحقيق في الجرائم الجسيمة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني".

وأضافت: "ويشكل هذا الإجراء امتدادا لمناصبة السلطات الأمريكية للعدالة والإنصاف، والمشاركة في دعم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ويشكل هذا السلوك تقويضا لثمانين عاما من الزعم الأمريكي بالعمل لدعم حقوق الإنسان عالميا".

