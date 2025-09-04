الجمعة 05 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

«العربية لحقوق الإنسان» تستنكر العقوبات الأمريكية على منظمات حقوقية فلسطينية

المنظمة العربية لحقوق
المنظمة العربية لحقوق الإنسان، فيتو

عبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عن إدانتها لقرار السلطات الأمريكية فرض عقوبات بحق منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية. 

 

عقوبات أمريكية على المنظمات الفلسطينية 

والتي تضم كل من: مركز الميزان لحقوق الإنسان (مؤسسة عضو بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان)، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان(مؤسسة عضو بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان)، مؤسسة الحق (أقدم شريك حقوقي فلسطيني للمنظمة العربية لحقوق الإنسان).

 

وقالت المنظمة في بيان صادر عنها: "يأتي القرار اتصالا بالعقوبات المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية وجهودها في التحقيق في الجرائم الجسيمة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني".

وأضافت: "ويشكل هذا الإجراء امتدادا لمناصبة السلطات الأمريكية للعدالة والإنصاف، والمشاركة في دعم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ويشكل هذا السلوك تقويضا لثمانين عاما من الزعم الأمريكي بالعمل لدعم حقوق الإنسان عالميا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عقوبات أمريكية على منظمات فلسطينية العربية لحقوق الانسان ​اجتماع اممي بشان فلسطين

الأكثر قراءة

بأصوات جنسية، إحباط مخطط إحراج رئيس الوزراء البريطاني في مجلس العموم

عصام كامل يكشف كواليس مكالمة وزير النقل وموقفه حال صدور عقوبة ضد "فيتو" (فيديو)

إصابة 14 شخصا في تصادم ملاكي بـ"ميكروباص" بكرداسة

680 جنيها زيادة في سعر الجنيه الذهب خلال سبتمبر

شقيق عروس حلوان: حقن خاطئ بالوريد تسبب في وفاتها

بعد تقديم الكفن، طفل ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في جلسة صلح ببني سويف

حريق هائل في محل تجاري شهير بالمحلة (صور)

تونس تسحق ليبيريا بثلاثية وتعزز آمالها في التأهل لكأس العالم 2026 (فيديو)

خدمات

المزيد

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة زراعي 3 سنوات

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

تنسيق الشهادات الفنية 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري 3 سنوات

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 4 - 9 - 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

البريميرليج على القمة.. حجم إنفاق الدوريات الخمس الكبار في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العقرب في المنام وعلاقتها بالانتصار على الأعداء

أمين البحوث الإسلامية يبرز المسارات الإيمانية والإنسانية في سيرة الرسول ﷺ

هل رأت أم النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أثناء حملها؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads