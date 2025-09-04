تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة زراعي 3 سنوات

تنسيق الدبلومات الفنية، بدأ موقع تنسيق الجامعات في تسجيل رغبات طلاب الشهادات الفنية للالتحاق بالكليات والمعاهد.

الحدود الدنيا لتنسيق الدبلومات الفنية 2025

1 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها وفقًا للجدول الآتي:-

دبلوم المدارس الثانوية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق)

60% فأكثر.

2 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها وفقًا للجدول الآتي:



دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية - الصناعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية ) دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي

60 % فأكثر.

دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات 60%.

دبلوم السالزيان والدون بوسكو - دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل - دبلوم مركز التكنولوجيا المتميز 75%.



دبلوم المعاهد الفنية للتمريض (شعبة تمريض) التابعة للجامعات - دبلوم المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة (شعبة تمريض عام) 75 % فأكثر.



الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بنسبة اكثر من 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

ويبحث عدد من الطلاب عن الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة زراعي ثلاث سنوات، ويمكن الاسترشاد من خلال تنسيق العام الماضي 2024، والتي كانت نتائجه كالتالي:

الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة زراعي ثلاث سنوات لعام 2024



تربية كفر الشيخ 95.60

زراعة الوادي الجديد 94.80

زراعة المنصورة 94.00

زراعة قناة السويس بالإسماعيلية 93.05

تربية طنطا 92.80

تربية دمنهور 92.40

زراعة بنها بمشتهر 92.20

تربية المنيا 92.20

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية 92.03

زراعة المنوفية بشبين الكوم 92.00

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 89.00

ك.ت. فني صناعى شبرا 87.00

السياحة والفنادق تعليم تبادلى السادات 86.80

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 86.71

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 85.76

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية 80.40

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد 79.80

الفني للفنادق بور سعيد 77.80

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية 75.45

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة 75.42

الفني للفنادق الاسكندريه 71.09

معهد عالي تعاون زراعى شعبة تربوية شبراالخيمه بمصروفات 70.90

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية 70.40

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية 70.00

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية 70.00

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية 70.00

الفني للفنادق المطريه 70.00

الفني للفنادق قنا 70.00

ش.مطاعم فني سياحة مطريه 70.00

معهد عالي تعاون زراعى شبرا الخيمه بمصروفات 66.90

ج.عمالية علاقات صناعية بمدينة نصر 65.09

العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية 63.45

ج.عمالية علاقات صناعية ك.الشيخ 63.15

ج.عمالية علاقات صناعية اسكندريه 62.90

ج.عمالية علاقات صناعية طنطا 62.54

العالي دراسات نوعية سياحه وفنادق جيزه 62.54

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم 62.18

ج.عمالية علاقات صناعية زقازيق 61.81

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم 60.72

معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط 60.72

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر 60.54

معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد اسيوط بمصروفات 60.00

العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده 60.00

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر 60.00

العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر 60.00

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة 60.00

ج.عمالية علاقات صناعية اسماعيليه 60.00

العالي للسياحة والفنادق بالاقصر إيجوث 60.00

العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث 60.00

العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية 60.00

ج.عمالية علاقات صناعية بني سويف 60.00

العالي سياحة وفنادق الغردقة 60.00

ج.عمالية علاقات صناعية أسيوط 60.00

ج.عمالية علاقات صناعية منصورة 60.00

العالي للسياحه والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير 60.00

