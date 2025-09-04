ابحث لنفسك عن وظيفة جديدة، ترامب يحرج صحفيًا بسبب بوتين

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صحفيًا في المكتب البيضاوي مساء أمس الأربعاء، وأمره أن يعثر على وظيفة جديدة، وذلك بعد أن وجه له سؤالًا عن عدم اتخاذ إجراءات ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرفضه وقف الحرب في أوكرانيا.

عدم اتخاذ إجراءات ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وبحسب ما ذكرت صحيفة ذا هيل، فإن مارك والكوسكي، مراسل الراديو البولندي، سأل ترامب عن عدم اتخاذه إجراء ضد بوتين على الرغم من أنه تحدث عن إحباطه وخيبة أمله من أفعال الرئيس الروسي.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن واشنطن فرضت رسومًا جمركية بنسبة 25% على الهند، إلى جانب 25% أخرى بسبب استمرارها في شراء النفط الروسي، ما رفع إجمالي الرسوم المفروضة إلى 50% منذ أواخر أغسطس الماضي. وأردف ترامب بنبرة حادة: "لم أبدأ بعد المرحلة الثانية أو الثالثة من هذه العقوبات.. وإذا قلت إنه لا يوجد إجراء، فأعتقد أنك بحاجة إلى أن تبحث عن وظيفة جديدة".

سياسة ترامب للضغط على موسكو

ويأتي هذا السجال في إطار سياسة ترامب للضغط على موسكو عبر استهداف شركائها التجاريين، وفي مقدمتهم الهند، في محاولة لتقويض مصادر دخل روسيا من صادرات الطاقة. وأكد ترامب أن إدارته تحتفظ بخيارات إضافية تشمل مراحل جديدة من العقوبات إذا استمرت الحرب في أوكرانيا دون تقدم في مسار السلام.

شدد الرئيس الأمريكي على التزام بلاده بالحفاظ على وجودها العسكري في بولندا، مع إمكانية زيادة هذا الوجود إذا اقتضت الحاجة، في رسالة واضحة إلى موسكو بأن واشنطن ماضية في تعزيز أمن حلفائها الأوروبيين.

كشف ترامب كذلك عن نيته عقد محادثات خلال الأيام المقبلة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بهدف إحياء مساعي السلام التي تعثرت في القمة السابقة، مشيرًا إلى أن استمرار الحرب دون حل سياسي سيدفع واشنطن إلى خطوات أكثر صرامة تجاه روسيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.