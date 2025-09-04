أول تعليق من إسرائيل على موافقة حماس لعرض ترامب

في أول تعليق من إسرائيل على عرض الرئيس الأمريكي دونالد لترامب لـحركة حماس، ورد الأخيرة بشأن وقف الحرب في قطاع غزة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، على إعلان حماس، بأن "الحركة لا تزال تخادع وتنطق بكلام فارغ، لكنها ستدرك قريبًا أن عليها الاختيار بين خيارين: إما قبول شروط إسرائيل لإنهاء الحرب، وعلى رأسها إطلاق سراح جميع الأسرى ونزع السلاح، أو أن تُصبح غزة مثل رفح وبيت حانون"، وفق كلامه.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يستعد بكامل قوته.

في سياق متصل، أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ردًّا على إعلان حماس، بأن هذه محاولة أخرى من حماس لا جديد فيها.

وتابع أنه يمكن أن تنتهي الحرب فورًا وفق الشروط التي وضعها الكابنيت، بينها إطلاق سراح جميع الرهائن، نزع سلاح حماس، نزع سلاح القطاع، وسيطرة أمنية إسرائيلية على غزة مع تشكيل حكومة مدنية بديلة لا تُهدد إسرائيل، بحسب البيان.

ورأى أن هذه الشروط وحدها كفيلة بمنع حماس من إعادة التسلح وتكرار ما حدث بـ7 أكتوبر مرارًا وتكرارًا كما وعدت، وفق زعمه.

جاء ذلك بعدما طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حماس بتسليم الرهائن الإسرائيليين العشرين بشكل فوري، مقابل إنهاء فوري للحرب.

وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال"، الأربعاء، "أخبروا حماس أن تعيد فورًا جميع الرهائن العشرين (ليس 2 أو 5 أو 7)، وسيتغير كل شيء بسرعة"، مضيفًا "سـتـنـتـهـي الحرب".

إلى ذلك، رأى المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أن رد حماس على عرض الإفراج عن الجميع "إيجابيًّا".

وكانت حركة حماس الأربعاء، أعلنت استعدادها لإبرام صفقة شاملة في قطاع غزة المحاصر، مؤكدة في بيان، أنها مستعدة لإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين.

وقالت حماس في بيان: "تجدد الحركة تأكيد موافقتها لتشكيل إدارة وطنية مستقلة من التكنوقراط لإدارة شؤون قطاع غزة كافة وتحمل مسؤولياتها فورًا في كل المجالات".

