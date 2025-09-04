واشنطن بوست: إدارة ترامب تعتزم وقف برامج المساعدات الأمنية طويلة الأمد لأوروبا

قالت صحيفة «واشنطن بوست» نقلا عن مصادر، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم وقف برامج المساعدات الأمنية طويلة الأمد لأوروبا.

وقف برامج المساعدات الأمنية طويلة الأمد لأوروبا

وأضافت واشنطن بوست عن مصادر: القرار الأمريكي يشمل وقف مبادرة لتعزيز الجناح الشرقي للناتو ضد هجوم روسي محتمل.

وتابعت واشنطن بوست عن مصادر: القرار يأتي في إطار سعي إدارة ترامب لإعادة صياغة دورها في الناتو.

رئيسة المفوضية الأوروبية تشدد على ضرورة أمن أوكرانيا

بدورها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مساء اليوم الخميس، علينا أن نحول أوكرانيا إلى حصن منيع عصي على المعتدين الحاليين والمستقبليين.

وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا تمثل تهديدًا كبيرًا للأمن العالمي وتؤثر بشكل عميق على استقرار الاقتصاد الدولي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.