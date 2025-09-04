الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

واشنطن بوست: إدارة ترامب تعتزم وقف برامج المساعدات الأمنية طويلة الأمد لأوروبا

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قالت صحيفة «واشنطن بوست» نقلا عن مصادر، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم وقف برامج المساعدات الأمنية طويلة الأمد لأوروبا.

 

وقف برامج المساعدات الأمنية طويلة الأمد لأوروبا

وأضافت واشنطن بوست عن مصادر: القرار الأمريكي يشمل وقف مبادرة لتعزيز الجناح الشرقي للناتو ضد هجوم روسي محتمل.

وتابعت واشنطن بوست عن مصادر: القرار يأتي في إطار سعي إدارة ترامب لإعادة صياغة دورها في الناتو.

 

رئيسة المفوضية الأوروبية تشدد على ضرورة أمن أوكرانيا

بدورها،  قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مساء اليوم الخميس، علينا أن نحول أوكرانيا إلى حصن منيع عصي على المعتدين الحاليين والمستقبليين.

 وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا تمثل تهديدًا كبيرًا للأمن العالمي وتؤثر بشكل عميق على استقرار الاقتصاد الدولي. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب الرئيس الأمريكى ادارة الرئيس الامريكي الناتو إدارة ترامب

مواد متعلقة

زيلينسكي يشكو من ضعف إنتاج الأسلحة في أوروبا

رئيسة المفوضية الأوروبية: علينا أن نحول أوكرانيا إلى حصن منيع عصي على المعتدين

رئيس وزراء التشيك: كييف استلمت 1.1 مليون قذيفة مدفعية

ماكرون: بوتين لا يريد وقف إطلاق النار في أوكرانيا

الأكثر قراءة

وزير المياه الإثيوبي يفضح بلاده، وباحث يكشف كارثة بشرية وقعت في سد النهضة

عصام كامل يكشف كواليس مكالمة وزير النقل وموقفه حال صدور عقوبة ضد "فيتو" (فيديو)

بعد تقديم الكفن، طفل ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في جلسة صلح ببني سويف

من النيابة إلى الجوازات، السيناريو الكامل لعقوبة الأجنبي المتهم بسرقة السيارات

680 جنيها زيادة في سعر الجنيه الذهب خلال سبتمبر

بعد تفجير ملف جمهورية المستشارين، هل "فيتو" محصنة بفضل ساويرس؟ رد حاسم من عصام كامل (فيديو)

ضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خادشة للحياء بالتجمع الأول

عصام كامل: تغييب الحرية لا يحمي سوى الفاسدين وهذه رسالتي للنظام السياسي ومدبولي (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 4-9-2025

سعر كيلو السكر اليوم

كل ما تريد معرفته عن تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات النواب

تعرف على موعد غلق باب الحجز لشقق سكن لكل المصريين 7

المزيد

انفوجراف

البريميرليج على القمة.. حجم إنفاق الدوريات الخمس الكبار في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يؤثر مرض اضطراب ثنائي القطب على عقد الزواج؟ الإفتاء ترد

سيرة الشفاء بنت عوف قابلة الرسول وحديثها عن مولده

هل يعتبر قول "زوجتك نفسي" عبر الهاتف زواجًا شرعيًا؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads