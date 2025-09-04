الخميس 04 سبتمبر 2025
10 مواجهات قوية اليوم في تصفيات إفريقيا لكأس العالم

الاتحاد الإفريقي
الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فيتو

كأس العالم، تنطلق اليوم الخميس، منافسات الجولة السابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وتقام اليوم المواجهات التالية:

تشاد × غانا - 4 عصرًا

موريشيوس × كاب فيردي - 7 مساءً

ساو تومي وبرنسيبي × غينيا الإستوائية - 7 مساءً

مدغشقر × إفريقيا الوسطى - 7 مساءً

أنجولا × ليبيا - 7 مساءً

غينيا بيساو × سيراليون - 7 مساءً

الجزائر × بوتسوانا - 10 مساءً

مالي × جزر القمر - 10 مساءً

تونس × ليبريا - 10 مساءً

الكاميرون × إيسواتيني - 10 مساءً

