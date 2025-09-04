الخميس 04 سبتمبر 2025
كاثوليكوس عموم الأرمن: يتم تدمير التراث الثقافي الأرمني في قره باج

أعلن كاثوليكوس عموم الأرمن جاريجين الثاني أنه يتم اليوم تدمير التراث الثقافي الأرمني في قره باج.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، قال جاريجين الثاني خلال مؤتمر للكنائس مخصص للذكرى السنوية الـ 1700 للمجمع المسكوني الأول في نيقية: "اليوم في قره باج  يتم تدمير وتخريب تراثنا الروحي والثقافي الذي يعود تاريخه إلى قرون مضت، وكذلك الأضرحة التاريخية، ويتم الاستيلاء عليها أيضا بحجة كاذبة وهي انتماؤها "غير الأرمني".

عملية عسكرية في قره باج

وشنت أذربيجان في سبتمبر 2023 عملية عسكرية في قره باج، وأعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف عقب ذلك استعادة البلاد لوحدة أراضيها، وغادر أكثر من 100 ألف من سكان قره باج إلى أرمينيا.

اتفاق السلام وإقامة العلاقات بين البلدين

وفي أوائل أغسطس 2025، بعد لقاء ثلاثي بين رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، حيث تبنت أرمينيا وأذربيجان إعلانا مشتركا حول التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام وإقامة العلاقات بين البلدين.

