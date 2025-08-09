الرئيس الأمريكي يعلن تغيير اسم ممر رئيسي في أرمينيا إلى "طريق ترامب"

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة أن تسمية الممر ضمن الاتفاقيات الموقعة بين أذربيجان وأرمينيا ويوفر وصولًا إلى نخجوان مع الاحترام الكامل لسيادة أرمينيا، سيكون "طريق ترامب".



وأضاف الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع مع زعيمي أذربيجان وأرمينيا إلهام علييف ونيكول باشينيان: "لم أطلب تسمية الطريق باسمي، لكنه يشرفني حقًّا".

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" نقلًا عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن "الأرمن هم من اقترحوا هذا الاسم".

وأكدت الوكالة أيضًا أن إنشاء طريق نقل عبر أرمينيا كان هدفًا رئيسيًا للحكومة الأذربيجانية في محادثات السلام.

وكشف ترامب أيضًا أن أرمينيا أبرمت شراكة حصرية مع الولايات المتحدة لتطوير هذه المبادرة. ويمكن تمديد الاتفاقية لمدة تصل إلى 99 عامًا، وقد أعربت الشركات الأمريكية بالفعل عن اهتمامها بالمشاركة في مشاريع البنية التحتية.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن شركات الولايات المتحدة تخطط لتنمية البنية التحتية على نطاق واسع في أرمينيا وأذربيجان وهي مستعدة لاستثمار أموال كبيرة. كما لفت رئيس البيت الأبيض إلى أن باكو ويريفان اتفقتا على إقامة علاقات دبلوماسية بينهما.

وأعلن ترامب أن أرمينيا وأذربيجان توصلتا إلى اتفاقية سلام بعد 35 عامًا من الصراع، قائلًا: "لقد ظلوا في حالة عداء لمدة 35 عامًا. كلا البلدين تكبدا خسائر فادحة. حاولت روسيا والاتحاد الأوروبي وجو بايدن جميعًا وقف الحرب لكن دون نجاح. وإدارتنا فقط هي التي تمكنت من تحقيق السلام. لقد غادرنا للتو المكتب البيضاوي حيث وقّعنا العديد من الوثائق المهمة. هذه الدول ستتوقف عن القتال".

وأشاد ترامب بشكل خاص بدور مستشاره ستيف ويتكوف، واصفًا إياه بـ"هنري كيسنجر دون تسريبات".

كما وصف ترامب إلهام علييف ونيكول باشينيان بأنهما "رجلا دولة عظيمان".

