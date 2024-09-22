الأحد 22 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

مظاهرات بلا هوادة، رئيس أساقفة يقود احتجاجات مطالبة باستقالة رئيس وزراء أرمينيا

رئيس الأساقفة باجرات
رئيس الأساقفة باجرات جالستانيان، فيتو

تصاعدت حدة الاحتجاجات التى تشهدها العاصمة الأرمينية “يرفان”، المطالبة باستقالة رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان.

 

مظاهرات فى يرفان للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء 

وأعلن رئيس الأساقفة باجرات جالستانيان، زعيم الاحتجاجات ضد رئيس الوزراء في أرمينيا، استئناف المظاهرات التى تنادي باستقالة رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان اعتبارا من 2 أكتوبر المقبل.

 

وقال زعيم الاحتجاجات الأرمينية متحدثا أمام أنصاره فى يرفان: "سنستأنف النضال النشط في 2 أكتوبر، ونتجمع في الساعة 18.30 في ساحة الجمهورية في يريفان للدخول في مرحلة مكثفة من النضال المستمر الذي لا هوادة فيه، مع النصر المضمون".

 

احتجاجات ضد باشينيان اعتراضا على ترسيم الحدود مع أذربيجان 

 

وتشهد العاصمة يريفان منذ 9 مايو الماضى، احتجاجات تطالب باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان، وإنهاء عملية ترسيم الحدود مع أذربيجان ونقل عدد من المناطق الحدودية إلى باكو، ومنذ منتصف يونيو تراجع نشاط الحركة، ليعاد نشاطها من جديد وسط توقعات بأن يشهد أكتوبر المقبل حالة من الزخم السياسي فى الدولة.

رئيس الوزراء نيكول باشينيان، فيتو

 

وعقدت لجان في أرمينيا وأذربيجان اجتماعا حول ترسيم الحدود في منتصف شهر مايو، وتم بعد ذلك التوقيع على البروتوكول، وسط اعتراض من المعارضة فى أرمينيا على تلك الخطوة.

 

رئيس الأساقفة يدير حركة تافوش باسم الوطن

يدير باجرات جالستانيان، رئيس أساقفة المنطقة الحدودية في أرمينيا، حركة تطلق على نفسها اسم "تافوش باسم الوطن"، وتدعو إلى استقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان، احتجاجا على موافقته على نقل أراض الى أذربيجان في إطار مباحثات السلام بين البدلين لإنهاء نزاع يعود إلى عقود. 

 

وبرز اسم باجرات جالستانيان باعتباره الشخصية الرئيسية للاحتجاج، وحاول المسؤول الكنسي جمع عدد كافٍ من أصوات النواب في البرلمان لإقالة رئيس الحكومة، لكن الأمر قابله صعوبات لتمتع رئيس الوزراء بأغلبية برلمانية كبيرة تضمن حمايته من مثل هذه الحملات.

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