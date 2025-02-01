مقتل مونسنيور الأرمن الأرثوذكس بلبنان في ظروف غامضة

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أنه تم العثور على مونسنيور الأرمن الأرثوذكس في لبنان أنانيا كوجانيان مقتولا في شقة سكنية تعود لأحد أقربائه في مجذوب بصاليم بالمتن الشمالي، بعد فقدان الاتصال به يوم أمس.

مقتل مونسنيور الأرمن أنانيا كوجانيان بظروف غامضة



وأكدت مصادر طبية أن كوجانيان تعرض لعدة طعنات بآلات حادة في أنحاء جسده، في جريمة وحشية لا تزال ملابساتها قيد التحقيق.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى المكان لاتخاذ الإجراءات اللازمة وجمع الأدلة لكشف الجناة.

وشهدت منطقة برج حمود في بيروت حالة من الغضب والتوتر بعد انتشار الخبر ما استدعى انتشارًا أمنيًا كثيفًا للجيش اللبناني والقوى الأمنية لضبط الأوضاع ومنع أي تصعيد.

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