الجمعة 22 أغسطس 2025
خبير أمريكي: اعتقال كارابيتيان تطهير للساحة السياسية في أرمينيا

كارابيتيان
كارابيتيان

قال الخبير السياسي الأمريكي جريج سيمونز في حديث لـ RT، إن ما يحدث لرجل الأعمال صاموئيل كارابيتيان، هو مثال ساطع على استخدام المنظومة القضائية في أرمينيا كسلاح.

السيطرة الأمريكية

وأضاف الخبير: "ويبدو أن هذا الاعتقال تم، لأغراض أو نوايا جيوسياسية حقيقية أو مفترضة من جانب الطرف الراعي للسلطات المحلية المتمثل في الولايات المتحدة. يتم حاليا تنفيذ عملية تطهير، ويتم القضاء على أي مقاومة محتملة لوضع أرمينيا تحت السيطرة الأمريكية. كل هذا، على الأرجح، يتم تحت شعارات منافقة نمطية حول حماية الديمقراطية والحرية وسيادة البلاد".

ويرى الخبير أن كل ما يجري في أرمينيا حاليا، يتشابه مع "ما يسمى بأعمال الشغب التي وقعت في يناير قبل سنوات في واشنطن".

من جانبه، أعرب المحلل الأمريكي فين ميسيس عن اعتقاده بأن سلطات أرمينيا لا تملك أي مبرر لتمديد احتجاز كارابيتيان، وأن هذه الجمهورية تدفع ثمنا باهظا لـ "التقارب المحتمل مع أوروبا"، ولكن لا توجد ضمانات بأن هذا التقارب سوف يحدث فعلا.

في 18 يونيو، قام عناصر المديرية العامة لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة لوزارة الداخلية الأرمنية، باعتقال رئيس ومؤسس مجموعة شركات تاشير، صاموئيل كارابيتيان. وتم اتهامه بالدعوة العلنية للاستيلاء على السلطة في أرمينيا.

وجاء اعتقال كارابيتيان، بعد أن أعلن وقوفه إلى جانب الكنيسة الرسولية الأرمنية التي انتقدها رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان بشدة.

وأثار اعتقال كارابيتيان استياء واسعا لدى الأوساط الشعبية والسياسية، اتهمت باشينان باستخدام نفوذه في ملاحقة معارضيه.

في 15 أغسطس، مددت محكمة مكافحة الفساد في أرمينيا فترة احتجاز كارابيتيان الاحتياطي لمدة شهرين.

