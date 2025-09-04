المؤبد لعامل وعاطل لاتهامهما بالاتجار بالمخدرات في القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المؤبد لعامل وعاطل، وتغريمهم مبلغ مالى قدرها 200 ألف جنيه، لاتهامهم جوهر مخدر (كاربوكساميدات إندازول) بقصد الاتجار، وحيازة سلاح أبيض غير مرخص (مطواه – قرن غزال) بشكل فردي وبواسطة بعضهما البعض، في جريمة تهدد الأمن والسلامة العامة، بدائرة قسم أول شبرا الخيمه بمحافظة الـقليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمي علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية



وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين:- "إبراهيم م إ م ع" السن: ٢٤ - عامل - مقيم: شارع ياسر عرفات - شارع سوق النيل - شبرا الخيمة أول، و"مصطفي ز ع ع" السن - ۲۲ - عاطل - مقيم شارع جامع الطاهر أرض المحلاوي - شبرا الخيمة أول، في الجناية رقم ۲۱۱۲ لسنة ٢٠٢٥ قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ٤٠٥ لسنة ٢٠٢٥ كلى جنوب بنها، لأنهما في يوم ٢/١ / ٢٠٢٥ بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية حازا جوهرًا مخدرًا (كاربوكساميدات إندازول)، وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول:- حاز بغير ترخيص بواسطة المتهم الأول سلاحًا أبيض (مطواه - قرن غزال).

واستطرد أمر الإحالة أن المتهم الثاني أحرز بغیر ترخيص سلاحًا أبيض (مطواه - قرن غزال).

