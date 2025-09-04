اختاري المناسب، الفرق بين الكيتو دايت والصيام المتقطع والريجيم المتوازن

الفرق بين أنظمة الريجيم، في السنوات الأخيرة، أصبحت الحميات الغذائية من أكثر الموضوعات التي تشغل بال الكثيرين ممن يسعون لإنقاص الوزن أو تحسين صحتهم.





وبينما تنتشر أنظمة عديدة على الساحة مثل الكيتو دايت، والصيام المتقطع، والريجيم المتوازن، يظل التساؤل قائمًا: أيها الأفضل؟ وهل هناك نظام مثالي يناسب الجميع؟ للإجابة عن ذلك، لابد من التعرف على الفروق الجوهرية بين هذه الأنظمة الثلاثة، وفهم مميزاتها وعيوبها، ومدى ملاءمتها لأنماط الحياة المختلفة.



أوضحت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أنه لا يوجد نظام غذائي واحد يناسب الجميع؛ فاختيار النظام يعتمد على طبيعة الجسم، الهدف المطلوب، والقدرة على الالتزام.



الأفضل دائمًا هو استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية قبل اتباع أي نظام غذائي للتأكد من ملاءمته للحالة الصحية وعدم التعرض لمضاعفات غير مرغوبة.



وتستعرض الدكتورة مها، في السطور التالية، أهم وأشهر أنظمة الريجيم.

إنقاص الوزن بسهولة



أولًا: الكيتو دايت (Keto Diet)

الكيتو دايت هو نظام غذائي منخفض جدًا في الكربوهيدرات وغني بالدهون، حيث يُسمح فيه بتناول ما يقارب 70% من السعرات الحرارية من الدهون، و20–25% من البروتين، بينما تقل نسبة الكربوهيدرات إلى أقل من 10%. الفكرة الأساسية تكمن في دفع الجسم إلى الدخول في حالة تسمى "الكيتوزيس"، وهي حالة يعتمد فيها الجسم على الدهون كمصدر أساسي للطاقة بدلًا من الجلوكوز.

مميزات الكيتو دايت:

يساعد على فقدان الوزن بسرعة، خاصة في المراحل الأولى.

يقلل من الشهية بسبب تأثير الدهون على الهرمونات المنظمة للجوع.

قد يحسن من مستويات السكر في الدم بالنسبة لمرضى السكري من النوع الثاني.

يزيد من مستوى الطاقة والتركيز الذهني لدى بعض الأشخاص.

عيوب الكيتو دايت:

من الصعب الالتزام به على المدى الطويل بسبب تقييد الكربوهيدرات.

قد يسبب أعراضًا مزعجة في البداية تُعرف بـ "إنفلونزا الكيتو"، وتشمل الصداع والإرهاق والغثيان.

يُحرم الجسم من بعض العناصر الغذائية الموجودة في الفواكه والحبوب الكاملة.

لا يناسب مرضى الكلى أو الكبد وبعض الفئات مثل الحوامل والمرضعات.

ثانيًا: الصيام المتقطع (Intermittent Fasting)

الصيام المتقطع ليس نظامًا غذائيًا بقدر ما هو أسلوب لتنظيم توقيت تناول الطعام. يقوم على الامتناع عن الأكل لفترات محددة من اليوم، ثم تناول الطعام في فترة زمنية معينة، وأشهر أنواعه نظام 16/8، حيث يصوم الشخص 16 ساعة ويتناول وجباته خلال 8 ساعات فقط. هناك أنماط أخرى مثل صيام يوم كامل مرتين أسبوعيًا أو تقليل السعرات بشكل ملحوظ في يومين غير متتاليين.

مميزات الصيام المتقطع:

يساعد الجسم على حرق الدهون المخزنة لعدم توفر الجلوكوز باستمرار.

يحسن من حساسية الإنسولين، مما يقلل خطر الإصابة بالسكري.

يعزز صحة القلب ويقلل مستويات الكوليسترول الضار.

لا يفرض نوعية طعام معينة، وإنما يحدد توقيت تناوله فقط.

عيوب الصيام المتقطع:

قد يكون صعبًا على المبتدئين بسبب الشعور بالجوع أو الصداع.

قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام خلال فترة السماح إذا لم يتم التحكم في نوعية الأكل.

قد لا يناسب مرضى السكري أو الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في ضغط الدم.

يحتاج إلى تنظيم دقيق حتى لا تتحول فترة الأكل إلى استهلاك سعرات عالية غير صحية.

ثالثًا: الرجيم المتوازن (Balanced Diet)

الرجيم المتوازن ليس "حمية صارمة" بل هو أسلوب حياة صحي يهدف إلى توفير جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم بكميات مناسبة. يقوم على التوازن بين الكربوهيدرات، البروتينات، الدهون الصحية، الفيتامينات، والمعادن، دون حرمان. يعتمد على تناول وجبات متنوعة تشمل الخضروات والفواكه، الحبوب الكاملة، البروتينات الحيوانية والنباتية، والدهون الصحية مثل زيت الزيتون والمكسرات.

مميزات الرجيم المتوازن:

يوفر للجسم كل العناصر الغذائية الضرورية لنشاطه وصحته.

قابل للاستمرار على المدى الطويل لأنه لا يقوم على الحرمان.

يساعد على فقدان الوزن تدريجيًا وبطريقة آمنة.

يعزز الصحة العامة ويقي من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب وهشاشة العظام.

عيوب الرجيم المتوازن:

نتائجه في إنقاص الوزن قد تكون بطيئة مقارنة بالكيتو أو الصيام المتقطع.

يحتاج إلى وعي وتخطيط في اختيار الوجبات للحفاظ على التوازن الغذائي.

قد لا يكون جذابًا للبعض ممن يبحثون عن نتائج سريعة.

إنقاص الوزن

مقارنة شاملة بين الأنظمة الثلاثة

من حيث فقدان الوزن:

الكيتو دايت يحقق نتائج سريعة في البداية لكنه صعب الاستمرارية.

الصيام المتقطع يساعد على حرق الدهون تدريجيًا مع إمكانية الالتزام به لفترات طويلة نسبيًا.

الرجيم المتوازن يحقق نتائج أبطأ لكنه أكثر أمانًا على المدى الطويل.

من حيث الصحة العامة:

الرجيم المتوازن هو الأكثر حفاظًا على الصحة لأنه يوفر جميع العناصر الغذائية.

الصيام المتقطع قد يقدم فوائد إضافية على مستوى مقاومة الالتهابات وتجديد الخلايا.

الكيتو قد يكون مفيدًا لبعض الحالات الطبية لكنه يحمل مخاطر في حال الاستعمال الخاطئ.

من حيث سهولة الالتزام:

الصيام المتقطع يعتبر مرنًا نسبيًا لأنه لا يقيد نوعية الطعام.

الرجيم المتوازن أسلوب حياة يمكن اعتماده بشكل دائم.

الكيتو دايت يعد الأكثر صعوبة لأنه يفرض حرمانًا من الكربوهيدرات.

