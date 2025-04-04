دراسة حديثة تكشف تفوق الصيام المتقطع على تقييد السعرات الحرارية في إنقاص الوزن وتحسين صحة القلب

كشفت دراسة جديدة نشرت في مجلة حوليات الطب الباطني “Annals of Internal Medicine” عن نتائج واعدة لـ نظام الصيام المتقطع 4:3، حيث أظهر تفوقًا طفيفًا على نظام تقييد السعرات الحرارية اليومي في إنقاص الوزن وتحسين بعض المؤشرات الصحية المتعلقة بالقلب والأوعية الدموية، مما يفتح آفاقًا جديدة في مجال إدارة الوزن والصحة العامة.

تفاصيل الدراسة

أجريت الدراسة على عينة متنوعة من 165 بالغًا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، مما يعكس واقعًا صحيًا يواجهه شريحة واسعة من المجتمع.

تم تقسيم المشاركين عشوائيًا إلى مجموعتين، مجموعة الصيام المتقطع 4:3 ومجموعة تقييد السعرات الحرارية اليومي، لضمان مقارنة علمية دقيقة وموضوعية.

اعتمدت مجموعة الصيام المتقطع 4:3 على استراتيجية مبتكرة لتقليل السعرات الحرارية بنسبة 80% لمدة 3 أيام غير متتالية في الأسبوع، مما يتيح لهم تناول الطعام بشكل طبيعي في الأيام الأربعة المتبقية، وهو نهج يوازن بين القيود الغذائية والمرونة.

اعتمدت مجموعة تقييد السعرات الحرارية اليومي على استراتيجية تقليدية لتقليل السعرات الحرارية بنسبة 34.3% يوميًا، وهو نهج يركز على التحكم المستمر في السعرات الحرارية.

حظي جميع المشاركين بدعم شامل، بما في ذلك عضوية مجانية في صالة الألعاب الرياضية، ودعم سلوكي جماعي، ومعلومات حول حساب السعرات الحرارية وتحديد العناصر الغذائية الرئيسية في نظامهم الغذائي، بالإضافة إلى تشجيعهم على ممارسة الرياضة لمدة 300 دقيقة على الأقل أسبوعيًا، مما يضمن مراعاة الجوانب المختلفة للصحة واللياقة البدنية.

النتائج الرئيسية

فقد المشاركون في مجموعة الصيام المتقطع 4:3 في المتوسط 7.6% من وزن أجسامهم خلال 12 شهرًا، مقارنة بـ 5% في مجموعة تقييد السعرات الحرارية، مما يؤكد فعالية نظام الصيام المتقطع في تحقيق فقدان الوزن.

فقد أكثر من نصف المشاركين في مجموعة الصيام المتقطع 5% على الأقل من وزن أجسامهم، مقارنة بـ 47% في مجموعة تقييد السعرات الحرارية، مما يبرز قدرة نظام الصيام المتقطع على تحقيق نتائج ملموسة.

شهد المشاركون في مجموعة الصيام المتقطع تحسينات ملحوظة في ضغط الدم الانقباضي، ومستويات الكوليسترول الكلي والكوليسترول منخفض الكثافة (LDL)، والدهون الثلاثية، ومستويات الجلوكوز أثناء الصيام، مما يشير إلى فوائد صحية إضافية لنظام الصيام المتقطع.

أظهر المشاركون في مجموعة تقييد السعرات الحرارية تحسينات في ضغط الدم الانبساطي وكوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL)، مما يؤكد أهمية التحكم في السعرات الحرارية لتحسين بعض المؤشرات الصحية.

نظام غذائي مقترح يتناسب مع الصيام المتقطع

التركيز على الأطعمة الكاملة: يجب أن يتضمن النظام الغذائي أطعمة كاملة غير معالجة مثل الخضروات والفواكه والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة والدهون الصحية.

البروتينات الخالية من الدهون: مثل الدجاج والأسماك والبقوليات والتوفو، والتي تساعد على الشعور بالشبع وتعزيز صحة العضلات.

الدهون الصحية: مثل الأفوكادو والمكسرات وزيت الزيتون، والتي توفر الطاقة وتدعم صحة القلب.

الألياف: الموجودة في الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة، والتي تساعد على تحسين الهضم وتنظيم مستويات السكر في الدم.

الترطيب: شرب كميات كافية من الماء طوال اليوم، خاصة خلال فترات الصيام.

تقليل الأطعمة المصنعة والسكرية: يجب تجنب الأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية والوجبات السريعة، حيث أنها تفتقر إلى العناصر الغذائية وتساهم في زيادة الوزن.

يجب على المهتمين بتجربة الصيام المتقطع، وخاصة نظام 4:3، مراعاة العوامل الفردية التي قد تؤثر على نجاحهم واستدامتهم، وينصح بالبدء تدريجيًا وتكوين مجموعة دعم لتسهيل الالتزام بالنظام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.