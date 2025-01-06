نظام كيتو الغذائي، 5 أطعمة يجب تجنبها للوصول للوزن المثالي

في النظام الغذائي المعروف باسم الكيتو، يحتاج الشخص إلى تجنب أو تقليل أحجام الحصص لبعض الأطعمة، بما في ذلك الكربوهيدرات المكررة والخضروات النشوية وبعض الفواكه.

نظام الكيتو الغذائي هو نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات وعالي الدهون.

الهدف هو تحقيق حالة أيضية من الكيتوزية، حيث يحرق الجسم الدهون في الغالب بدلًا من الكربوهيدرات للحصول على الطاقة.

وعلى الرغم من الجدل حول نظام الكيتو الغذائي وعدم ملاءمته للجميع، فقد ارتبط بفقدان الوزن والفوائد الصحية المحتملة قصيرة المدى مثل تحسن ضغط الدم، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

إذا كان الشخص يبحث عن بدء أو الحفاظ على الحالة الكيتونية، فهناك بعض الأطعمة التي يجب تجنبها - على وجه التحديد، الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية جدًا من الكربوهيدرات.

بنية جزيئات الكربوهيدرات بسيطة، مما يسهل على الجسم تكسيرها، وبالتالي، فهي مصدر فعال للطاقة، إذا تم تزويد الجسم بالكثير من الكربوهيدرات، وخاصة دفعة واحدة، فسوف يفعل ما هو أكثر كفاءة: استخدام الكربوهيدرات بدلًا من الدهون للحصول على الطاقة

في نظام الكيتو الغذائي، تقتصر الكربوهيدرات عادةً على 20-50 جرامًا يوميًا، وبشكل عام، لا يحسب هذا الإجمالي حصة الكربوهيدرات المكونة من الألياف الغذائية، حيث لا يتم هضمها بواسطة الجسم.

في نظام غذائي يحتوي على 2000 سعر حراري، يتكون نظام الكيتو الغذائي عادةً من 55-60% دهون، و30-35% بروتين، و5-10% كربوهيدرات

وتكون الأطعمة التي يجب تجنبها بنظام الكيتو الغذائي:

الخبز والمكرونة والأرز والكربوهيدرات المكررة الأخرى

إن تناول الأطعمة المكررة عالية الكربوهيدرات مثل الخبز الأبيض والمعكرونة والأرز والمعجنات يمكن أن يمنع الحالة الكيتونية إذا حصل الشخص على أكثر من بدل الكربوهيدرات اليومي.

في حين أنه من الجيد تناول هذه الأطعمة باعتدال إذا كان الشخص لا يتبع نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات، فإن أولئك الذين يتطلعون إلى تحقيق أو الحفاظ على الحالة الكيتونية سيحتاجون إلى الحد منها.

يمكن تجربة القرنبيط المهروس أو المطبوخ كبديل، أو الخبز منخفض الكربوهيدرات المصنوع من البيض والمكسرات والبذور.

العسل والشراب المحلي

العسل والشراب المحلي مثل شراب الصبار أو شراب القيقب عبارة عن سكر مركّز، لا يحتويان على أي شيء آخر ويمكنهما بسهولة زيادة عدد الكربوهيدرات اليومية - دون توفير تغذية كبيرة بخلاف ذلك.

على سبيل المثال، يحتوي العسل على 17 جرامًا من الكربوهيدرات في ملعقة كبيرة (21 جرامًا)، بينما يحتوي شراب القيقب على 13 جرامًا لكل ملعقة كبيرة (20 جرامًا).

على الرغم من احتواء هذه الأطعمة على مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأخرى، إلا أنها قد تتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم وإخراج الشخص من الحالة الكيتونية.

العصير

على الرغم من احتوائه على فيتامينات ومعادن أكثر من العسل والشراب، إلا أن العصير يحتوي على نسبة عالية من السكر الطبيعي، كما يفتقر إلى الألياف الغذائية، وهذا يمثل مشكلة، حيث أن الألياف ضرورية للهضم السليم وقد يكون من الصعب الحصول على ما يكفي منها في نظام الكيتو الغذائي.

الألياف مهمة، لأنها تبطئ وقت عبور الطعام على طول الجهاز الهضمي، وبالتالي تساعد في التحكم في نسبة السكر في الدم.

إذا كان الشخص يرغب في الحفاظ على الحالة الكيتونية، فمن المهم تجنب تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات والمنخفضة الألياف مثل العصير وارتفاع نسبة السكر في الدم.

المشروبات الغازية السكرية

المشروبات الغازية هي في الأساس مياه سكرية فوار لا توفر أي قيمة غذائية وعددًا كبيرًا من الكربوهيدرات.

اعتمادًا على بدل الكربوهيدرات اليومي للشخص، يمكن لمشروب واحد فقط أن يجعله يتجاوز الحد بسهولة.

إذا لم يكن الماء كافيًا، فيمكن الاستمتاع بمشروب غازي خالٍ من السكر دون أن تخسر النظام الغذائي الكيتو، في حين أن التأثيرات الصحية طويلة المدى لهذه المشروبات مثيرة للجدل، فمن المحتمل أن تناول مشروب واحد عرضي ليس ضارًا.

يمكن أيضًا تجربة الماء الفوار أو الماء العادي المنقوع بالنعناع أو الليمون أو الخيار.

الكاتشب وصلصة الشواء والتوابل الأخرى

الكاتشب وصلصة الشواء وصلصة الفلفل الحلو هي بعض الأمثلة على التوابل المليئة بالسكر والتي لا توفر الكثير من حيث العناصر الغذائية أو الألياف.

يمكن أن تتراوح هذه التوابل من حوالي 3 جرامات من الكربوهيدرات للكاتشب و4 جرامات من الكربوهيدرات لصلصة الشواء لكل عبوة 9 جرام. تحتوي صلصة الفلفل الحلو على 15 جرامًا من الكربوهيدرات لكل حصة 35 جرامًا.

في حين أن بعض هذه الأطعمة ليست عالية الكربوهيدرات مثل الأطعمة الأخرى في هذه القائمة، فمن السهل تناول الكثير منها، تناول كميات أكبر من الحصص الصغيرة قد يجعلها غير مناسبة لنظام الكيتو الغذائي.

بدلًا من ذلك، تناول الصلصات الحارة التي تعتمد على الخل مثل صلصة تاباسكو أو برطمان التوابل إذا كان الشخص يرغب في إضافة المزيد من النكهة إلى الطعام دون زيادة عدد الكربوهيدرات اليومية.

المايونيز الغني بالدهون أو الخردل المصنوع من الحبوب الكاملة من الخيارات الجيدة أيضًا.

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